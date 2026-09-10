Balizadores ajudam a organizar o trânsito e impedir manobras perigosas; equipamentos já fazem parte da sinalização em pontos estratégicos

Por Jhon Silva

Publicada em 10/09/2026 às 08h32

Quem circula por alguns dos principais corredores de Porto Velho já percebeu a presença dos cilindros balizadores separando espaços e direcionando o fluxo dos veículos. Os equipamentos fazem parte das intervenções adotadas para organizar o trânsito e, principalmente, evitar manobras que podem colocar motoristas, motociclistas e pedestres em risco.

Instalados em pontos estratégicos, os balizadores funcionam como uma barreira visual que ajuda o condutor a identificar com mais facilidade os limites da pista e o caminho correto a seguir. A estrutura impede ainda que espaços destinados à organização do tráfego sejam utilizados para conversões ou outras manobras irregulares.

Os equipamentos já estão presentes em pontos da avenida Jorge Teixeira e da Estrada da Penal. A utilização também foi instalada na região da avenida Raimundo Cantuária com Nações Unidas.

O secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Lima, explica que os equipamentos complementam a sinalização e devem ser respeitados pelos condutores. “O balizador não está naquele ponto por acaso. Ele indica uma organização definida para o tráfego e ajuda a impedir manobras que aumentam o risco de acidentes. Por isso, é importante que o motorista respeite a sinalização e não tente passar entre os equipamentos ou utilizar áreas que foram isoladas”.

Produzidos em material flexível, como poliuretano ou polietileno, os cilindros podem dobrar quando recebem impacto e retornar à posição original

Produzidos em material flexível, como poliuretano ou polietileno, os cilindros podem dobrar quando recebem impacto e retornar à posição original, característica conhecida como efeito “João Bobo”. Ainda assim, a orientação é para que os condutores mantenham distância e respeitem os espaços delimitados.

Os balizadores integram um conjunto de intervenções realizadas na mobilidade da capital, juntamente com medidas como Faixa Verde e Direita Livre.

Para o prefeito Léo Moraes, organizar pontos críticos também passa por mudanças que orientem melhor quem utiliza diariamente as ruas da cidade. “São intervenções que já fazem parte do trânsito de Porto Velho e têm uma função muito clara: organizar, orientar e trazer mais segurança. Estamos trabalhando em diferentes frentes, identificando os pontos que precisam de melhorias e adotando soluções para tornar os deslocamentos mais seguros e o trânsito mais organizado”.