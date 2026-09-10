Rondônia entre os gigantes da pecuária: Dr. Benedito Alves defende medidas para transformar produção de gado em mais renda para o produtor

Por Assessoria

Publicada em 10/09/2026 às 08h30

Rondônia já ocupa um lugar de destaque na pecuária brasileira. Com mais de 18 milhões de cabeças de gado, o estado aparece entre os maiores rebanhos bovinos do país, ocupando a 6ª posição nacional. A força da atividade também se reflete nos municípios: Porto Velho está entre os maiores rebanhos municipais do Brasil, aparecendo em levantamento do IBGE na 3ª posição nacional.

Os números mostram a dimensão de uma cadeia que movimenta propriedades rurais, frigoríficos, transporte, comércio e diversos outros setores da economia. Rondônia também vem registrando avanços no abate e fortalecendo sua participação na produção de carne bovina.

Mas, diante desse potencial, surge uma questão importante: como fazer o crescimento da pecuária representar ainda mais renda para quem está na propriedade rural?

Os principais desafios do produtor

Entre os pontos que podem aumentar a eficiência e a rentabilidade da pecuária estão:

* Assistência técnica para pequenos e médios pecuaristas;

* Melhoramento genético do rebanho;

* Recuperação e manejo adequado das pastagens;

* Acesso a crédito para modernização das propriedades;

* Uso de tecnologia na produção e no gerenciamento do rebanho;

* Fortalecimento da sanidade animal;

* Agregação de valor à carne produzida em Rondônia.

Para o Dr. Benedito Alves, o tamanho do rebanho demonstra que Rondônia já possui uma base produtiva forte, mas é preciso criar condições para que o produtor consiga produzir mais e melhor, principalmente os pequenos e médios pecuaristas.

> “Rondônia já provou sua força na pecuária. Agora precisamos trabalhar para que essa força se transforme em mais produtividade, renda e oportunidades para o produtor rural. Investir em assistência técnica, genética, tecnologia, crédito e sanidade é investir diretamente no desenvolvimento do estado”, afirma.

Mais produtividade, mais renda

A proposta é fortalecer a cadeia produtiva sem olhar apenas para o volume de animais, mas também para a qualidade, produtividade e valor agregado da produção.

Com melhores condições de produção, o pecuarista pode aumentar o desempenho do rebanho, reduzir custos, aproveitar melhor as áreas de pastagem e alcançar maior retorno econômico.

Para Rondônia, que já está entre os grandes produtores de gado do Brasil, o desafio passa a ser transformar sua dimensão na pecuária em mais renda no campo, fortalecimento da economia dos municípios e novas oportunidades para milhares de produtores rurais.