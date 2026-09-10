Semosp inicia limpeza de ruas não pavimentadas nos setores 17 e 19

Por Assessoria

Publicada em 10/09/2026 às 08h49

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) iniciou nesta quarta-feira, 09, uma ação concentrada na limpeza de ruas e avenidas não pavimentadas dos setores 17 e 19, em Vilhena. Os dois bairros são a prioridade inicial do cronograma, que será atualizado e divulgado pela secretaria após a conclusão dos serviços nesses locais.

De acordo com a Semosp, a ação tem como objetivo melhorar as condições das vias e retirar materiais acumulados nos espaços públicos. O trabalho também busca organizar os locais que, posteriormente, passarão a receber acompanhamento mais efetivo quanto ao descarte irregular de resíduos.

Segundo o secretário municipal de Obras, Rudierio Lopes, a limpeza precisa vir acompanhada da colaboração dos moradores para que o serviço público tenha resultado duradouro. “A secretaria está fazendo a sua parte, realizando a limpeza das vias e deixando os espaços em melhores condições. Mas é importante que os moradores também façam a sua parte e não voltem a colocar entulhos, móveis ou outros materiais nas ruas. Quando o descarte acontece novamente, todo o trabalho precisa ser refeito”, destacou Rudierio.

Após a conclusão da limpeza, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) realizará ações de fiscalização nos pontos atendidos. A medida busca coibir a reincidência do descarte irregular de resíduos em vias públicas e, quando constatadas infrações, poderão ser aplicadas multas previstas na legislação municipal.

A fiscalização considera situações recorrentes registradas em diferentes pontos da cidade, onde, mesmo após a realização de serviços de limpeza pelo município, moradores voltam a utilizar ruas, espaços de calçadas e outros espaços públicos para depositar entulhos e móveis inservíveis. A Semosp divulgará posteriormente o próximo cronograma de atendimento, mantendo os setores 17 e 19 como prioridade nesta primeira etapa da ação.