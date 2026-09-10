Prefeitura intensifica operação tapa-buracos e amplia atendimento nos bairros de Ji-Paraná

Por Natalino FS

Publicada em 10/09/2026 às 09h12

Na manhã desta quarta-feira (9), a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), intensificou os trabalhos da operação tapa-buracos em diferentes pontos da cidade. A mobilização das equipes tem garantido a recuperação de trechos danificados e o atendimento de dezenas de demandas registradas nos últimos dias.

Na manhã desta quarta-feira (9), a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), intensificou os trabalhos da operação tapa-buracos em diferentes pontos da cidade. A mobilização das equipes tem garantido a recuperação de trechos danificados e o atendimento de dezenas de demandas registradas nos últimos dias.

A ação é realizada de forma contínua e diariamente em diferentes regiões do município. Os serviços são definidos a partir das solicitações encaminhadas pelos canais oficiais da Prefeitura e consideram a necessidade de intervenção emergencial em ruas e avenidas estruturantes, que concentram grande fluxo de veículos.

Nesta semana, as equipes da Semosp atuaram em diversos trechos do município. No bairro Jardim dos Migrantes, os serviços foram executados na rua São Cristóvão, entre a rua Menezes Filho e a avenida Monte Castelo; na rua Menezes Filho, entre a avenida Ji-Paraná e a rua São Cristóvão; e na rua 13 de Setembro, entre a rua Oscarina Marques e a rua Menezes Filho. Ainda no Jardim dos Migrantes, os trabalhos contemplaram a rua Oscarina Marques, entre a rua 13 de Setembro e a rua 2 de Abril. Já no Centro, a equipe realizou serviços na rua 2 de Abril, entre a rua Oscarina Marques e a rua 22 de Novembro.

Segundo o prefeito Affonso Cândido, o período de estiagem contribui para acelerar a execução dos reparos e ampliar as frentes de trabalho. “Ainda há muito a fazer, mas o ritmo dos reparos nas ruas e avenidas acontece sem parar, enquanto muita gente ainda questiona. Além das equipes de tapa-buracos, temos ainda as equipes de manutenção nas ruas de blocos e limpeza e patrolamento, além do trabalho feito na área rural”, declarou.

População pode ajudar

A Semosp reforça que a participação dos moradores é importante para identificar pontos que necessitam de manutenção. As solicitações podem ser encaminhadas pelos canais oficiais de atendimento da Prefeitura, incluindo o aplicativo Conecta Jipa e o WhatsApp da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, pelo número (69) 99289-1163.

Para facilitar a identificação do local e agilizar o atendimento das equipes, a orientação é que os moradores enviem fotos e a localização exata do trecho que apresenta necessidade de reparo. A Prefeitura destaca que a operação tapa-buracos segue de forma permanente, com as equipes atuando conforme as demandas e as condições de cada região do município.