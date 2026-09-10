Idoso sofre fratura exposta após briga com enteado em Ji-Paraná

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/09/2026 às 09h00

Um idoso precisou ser encaminhado ao Hospital Municipal de Ji-Paraná depois de sofrer uma fratura exposta no braço direito durante uma briga com o enteado. O episódio ocorreu na noite de quarta-feira (9), em uma residência situada na Rua Colatina, no bairro São Francisco.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado após o homem ser atingido com uma barra de ferro. Ele apresentava intenso sangramento e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local antes de ser levado à unidade hospitalar.

Conforme as informações levantadas no local, padrasto e enteado teriam iniciado uma discussão acalorada. Durante o desentendimento, o idoso, que aparentava estar embriagado, teria retirado da cintura uma faca e avançado contra o enteado.

A barra de ferro utilizada na sequência fazia parte da estrutura de uma barraca. Segundo o relato apresentado, o enteado pegou o objeto diante da suposta ameaça e o utilizou na tentativa de impedir a agressão e fazer com que o padrasto soltasse a faca.

Foi durante essa reação que o idoso acabou atingido no braço direito, sofrendo a fratura exposta.

Depois da confusão, o enteado deixou o local, mas retornou posteriormente. Aos envolvidos no atendimento da ocorrência, confirmou ter utilizado a barra de ferro e declarou que agiu com a intenção de se proteger e interromper a suposta agressão.

A faca mencionada nos relatos não foi encontrada.

O caso foi encaminhado para as providências necessárias. A dinâmica da briga deverá ser apurada, inclusive em relação à alegação de legítima defesa apresentada pelo enteado.