Triagem para exames preventivos de câncer na carreta do Hospital do Amor começa dia 21 em Rolim de Moura.
Hospital de Amor – Instituto de Prevenção Ji-Paraná (RO)
Agendamentos: Dias 21/09 à 24/09
Horário: Das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h
Local: CEM – Centro de Especialidade Médica (Clínica da Mulher)
Serão realizados exames de:
Mamografia, Preventivo, Triagem de Pele e Avaliação de Boca
Vagas limitadas
Mamografia:
Mulheres de 40 a 74 anos
Preventivo:
Idade entre 25 a 64 anos
Triagem de Pele:
Pessoas com feridas que não cicatrizam em 4 semanas
Manchas na pele que coçam, ardem, descamam ou sangram
Avaliação de Boca:
Pessoas a partir de 35 anos que fumam e/ou bebem
Pessoas que deixaram de fumar em até 20 anos
Pessoas com lesão de boca há mais de 15 dias sem melhora
Observação:
Trazer as cópias (xerox) dos documentos em uma única folha
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