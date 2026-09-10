Triagem para exames preventivos de câncer na carreta do Hospital do Amor começa dia 21
Por Assessoria
Publicada em 10/09/2026 às 09h03
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Triagem para exames preventivos de câncer na carreta do Hospital do Amor começa dia 21 em Rolim de Moura.

Hospital de Amor – Instituto de Prevenção Ji-Paraná (RO)

Agendamentos: Dias 21/09 à 24/09
Horário: Das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h

Local: CEM – Centro de Especialidade Médica (Clínica da Mulher)

Serão realizados exames de:
Mamografia, Preventivo, Triagem de Pele e Avaliação de Boca

Vagas limitadas

Mamografia:
Mulheres de 40 a 74 anos

Preventivo:
Idade entre 25 a 64 anos

Triagem de Pele:

Pessoas com feridas que não cicatrizam em 4 semanas
Manchas na pele que coçam, ardem, descamam ou sangram

Avaliação de Boca:
Pessoas a partir de 35 anos que fumam e/ou bebem
Pessoas que deixaram de fumar em até 20 anos
Pessoas com lesão de boca há mais de 15 dias sem melhora

Observação:
Trazer as cópias (xerox) dos documentos em uma única folha

Geral ROLIM DE MOURA
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