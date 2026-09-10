Prefeitura publica mais dois editais de convocação para aprovados em processos seletivos

Por Assessoria

Publicada em 10/09/2026 às 08h38

Dois editais de convocação foram publicados nesta quarta-feira (09), na edição suplementar do Diário Oficial da Prefeitura de Jaru.

Os candidatos convocados foram aprovados em processos seletivos para os cargos de nutricionista, neuropsicólogo, assistente social, operador de máquinas pesadas, cozinheiro (zona urbana), zelador (zona rural e urbana) e motorista de veículo leve.

O prazo para envio da documentação e posse do cargo é de até três dias úteis, a contar a partir da data de publicação do edital.

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https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 57/41404?perPage=10&page=1

https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 10/41406?perPage=10&page=1