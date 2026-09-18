Simone Mendes nega cirurgia ao aparecer com nariz diferente

Por IG

Publicada em 18/09/2026 às 09h50

Simone Mendes, 42 anos, ficou entre os assuntos mais comentados do momento nas redes sociais após aparecer com o nariz completamente diferente. Depois de receber comentários sobre mudanças em sua aparência, a cantora decidiu usar sua conta pessoal do Instagram, nesta quinta-feira (17), para esclarecer o “procedimento” que chamou atenção.

Logo no começo, a irmã de Simaria, fez questão de negar ter feito rinoplastia e destacou que a alteração no nariz não foi resultado de uma cirurgia. A famosa contou que teve como intuito modificar apenas a ponta do nariz, que, segundo ela, estava caída.

De acordo com ela, o resultado mostrado inicialmente ainda não representa a aparência definitiva do nariz. A primeira aparição que chamou atenção aconteceu no início do mês, quando Simone mostrou o rosto com curativos no nariz. Na ocasião, ela brincou com a situação e avisou que precisaria permanecer alguns dias daquela maneira.

"Olha, confia no processo, ainda vai cair em 15 dias. Eu amarrei com os fios, não é rinoplastia, não é cirurgia . Só para a ponta [do nariz], que estava caída", disse ela no Instagram, onde reúne 40 milhões de seguidores.

Procedimento estético

A sertaneja também explicou que o inchaço fazia parte do processo e que os curativos seriam retirados depois de aproximadamente 14 dias. Naquele momento, porém, Simone não comentou sobre qual procedimento havia realizado. Dias depois, a compositora voltou a falar sobre o assunto e deu mais detalhes.

A cantora afirmou que o procedimento foi realizado com fios suspensórios para elevar a ponta do nariz. O objetivo, conforme destacou a profissional que realizou o procedimento, era corrigir a queda da ponta, que ficava mais evidente quando Simone sorria.

Em outro momento, a cantora chegou a admitir que ficou assustada ao se olhar no espelho logo após o procedimento. Ela explicou que o nariz estava inchado e preso por uma fita utilizada na recuperação, o que deixava a ponta mais arrebitada temporariamente.

Por fim, Simone pediu calma aos seguidores enquanto aguarda a evolução do procedimento.

Está muito inchado ainda, calma. Vamos confiar no processo? Depois dá a nota.Simone Mendes, cantora sertaneja.

Antes de explicar tudo mais detalhadamente, a famosa publicou um vídeo da profissional que fez o procedimento falando sobre o processo. "O nariz dela era muito bonito, mas, quando ela sorria, o que incomodava era que a pontinha vinha para baixo. Ela não queria se submeter a uma cirurgia. Então, a gente optou por levantar essa pontinha com o fio suspensório", detalhou a Dra. Cindy Alves.

"Porém, nos primeiros 15 a 30 dias, ele fica mais levantadinho, fica encurvadinho, fica meio porquinho. Óbvio que ele [o nariz] ainda está muito mais empinado do que a gente quer. Ele vai ceder mais. Aguardem. Quando ele finalizar completamente, 30 dias, a gente posta o antes e depois direitinho para vocês”, acrescentou a doutora.