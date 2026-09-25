Serviços de atendimento ao contribuinte passam a funcionar em novo endereço a partir de segunda-feira (28)

Por Assessoria

Publicada em 25/09/2026 às 14h18

Com o objetivo de proporcionar mais agilidade, comodidade e facilidade de acesso aos contribuintes, a Prefeitura de Jaru passará a oferecer, a partir da próxima segunda-feira (28), diversos serviços de atendimento em novo endereço, na Rua Florianópolis, nº 3529, Setor 02.

O espaço será uma extensão da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamentos -Semafo e reunirá os setores de Protocolo Geral, Fiscalização de Obras e Posturas, Receita Municipal, Dívida Ativa e Cadastro Imobiliário/Regularização de Imóveis.

No novo endereço, serão realizados serviços como recebimento e encaminhamento de documentos e processos administrativos; emissão de taxas relacionadas à regularização de imóveis; atendimento referente a tributos municipais, como IPTU e ISSQN; serviços relacionados à emissão de notas fiscais; além de consulta, parcelamento e emissão de guias de débitos inscritos em dívida ativa.

Também serão realizados atendimentos relacionados ao cadastro imobiliário, incluindo atualização cadastral, transferência de titularidade e demais procedimentos relacionados à regularização de imóveis.

Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, seguindo o horário padrão de funcionamento da Prefeitura de Jaru.