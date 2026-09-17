Semana do Cliente: saiba quais são os direitos do consumidor de energia elétrica

Por Mauro da Silva Azevedo Junior

Publicada em 17/09/2026 às 08h20

Conhecer os direitos e deveres relacionados ao fornecimento de energia elétrica pode evitar transtornos e facilitar o atendimento em diversas situações. Durante a Semana do Cliente, a Energisa reúne orientações sobre direitos e deveres dos consumidores que contribuem para uma melhor comunicação com a distribuidora.

Entre os direitos previstos está o recebimento da conta de energia com antecedência mínima de cinco dias úteis em relação à data de vencimento. Os consumidores também têm acesso ao atendimento telefônico gratuito, disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, para situações emergenciais e solicitações de serviços.

Outro direito importante é ser informado antecipadamente sobre desligamentos programados necessários para manutenção e melhoria da rede elétrica. Nesses casos, a Energisa informa os clientes afetados com pelo menos 72 horas de antecedência.

"A Semana do Cliente é mais uma oportunidade para reforçar informações que fazem diferença na rotina dos nossos clientes. Conhecer os direitos e deveres relacionados ao fornecimento de energia ajuda o consumidor a utilizar os serviços disponíveis, acessar seus benefícios e contribuir para um atendimento cada vez mais eficiente", explica o gerente de serviços comerciais da Energisa Rondônia, Bernardo Moreira.

Além dos direitos, a Aneel estabelece deveres que contribuem para a qualidade dos serviços prestados. Um deles é manter o cadastro atualizado junto à distribuidora, com informações como telefone, e-mail e endereço corretos. A medida facilita a comunicação com o cliente e o envio de avisos importantes.

"O cadastro atualizado é fundamental para que o cliente receba informações importantes da distribuidora, principalmente em situações que possam impactar o fornecimento de energia. A atualização pode ser realizada de forma rápida e segura pelos canais digitais, sem sair de casa", reforça Bernardo.

Manter os dados atualizados também é essencial para que clientes em situações especiais tenham acesso a serviços diferenciados oferecidos pela distribuidora. É o caso de consumidores que utilizam equipamentos elétricos indispensáveis à manutenção da vida, como respiradores, ventiladores pulmonares e aparelhos de diálise. Quando cadastrados junto à Energisa, esses clientes podem receber avisos prévios sobre desligamentos programados e ter prioridade no restabelecimento da energia em situações emergenciais.

Canais de Atendimento

A Energisa orienta que clientes com dúvidas sobre seus direitos e deveres procurem os canais oficiais de atendimento: o site servicos.energisa.com.br, o aplicativo Energisa On ou a assistente virtual Gisa, disponível em gisa.energisa.com.br.