Santa Marcelina Saúde recebe equipe da CGE para alinhamento de Auditoria nas contratualizações do SUS

Por CEISSA KRUSE

Publicada em 30/09/2026 às 13h50

O Santa Marcelina Saúde de Porto Velho, recebeu na manhã da última terça-feira 29, a visita técnica da equipe da Controladoria Geral do Estado (CGE), para uma reunião estratégica de alinhamento. O encontro marcou o início oficial dos trabalhos de Auditoria Interna voltados aos processos de contratualizações do Sistema Único de Saúde (SUS).

A iniciativa integra as ações voltadas à excelência na gestão pública e à garantia de serviços de saúde cada vez mais seguros e eficientes. Para a instituição, a parceria e o acompanhamento técnico da CGE são fundamentais para assegurar a conformidade regulatória e fortalecer a transparência perante a sociedade.

A Direção do hospital reforça que "Trabalhar em conformidade é fundamental para garantir uma gestão de excelência e confiança para todos". Com o início dos trabalhos de auditoria, o Santa Marcelina reafirma seu compromisso inegável com a melhoria contínua e a qualidade dos atendimentos oferecidos à população, consolidando uma gestão transparente e voltada ao atendimento humanizado à população rondoniense.