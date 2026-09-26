Recuperação de drenagem corrige falha e melhora escoamento na Avenida 7 de Setembro

Por Thaís Alves

Publicada em 26/09/2026 às 10h47

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), realizará, a partir das 14h deste sábado (26), serviços de recuperação do sistema de drenagem na Avenida Sete de Setembro, no trecho entre as ruas José de Alencar e Gonçalves Dias.

A pista ficará parcialmente interditada durante a tarde de sábado e ao longo de todo o domingo (27).

A intervenção tem como objetivo recompor as condições de funcionamento do sistema de drenagem da avenida sete de Setembro e corrigir problemas identificados durante inspeções realizadas pela Seinfra.

Durante as últimas chuvas ao longo do ano, a Secretaria observou que, de forma recorrente, as bocas de lobo localizadas nas ruas que chegam à Avenida Sete de Setembro, entre as ruas José de Alencar e Prudente de Morais, não estavam funcionando adequadamente. Em alguns momentos, a água, em vez de entrar pelas bocas de lobo, acabava retornando para a via.

Durante uma inspeção técnica, foi identificado que a rede de drenagem executada em anos anteriores na Avenida sete de Setembro foi conectada a uma caixa que não possuía ligação adequada com a galeria.

A conexão era feita por meio de uma manilha de 300 milímetros, considerada insuficiente para o sistema e que estava completamente obstruída, comprometendo o funcionamento da drenagem.

A drenagem era ligada por uma manilha de 300 milímetros, insuficiente e completamente obstruída

Para solucionar o problema, as equipes da Seinfra vão implantar aproximadamente 80 metros de manilhas de concreto e realizar a interligação adequada da rede de drenagem existente.

O sistema será conectado à galeria que atravessa a Avenida Sete de Setembro e realiza o escoamento das águas até o Igarapé Santa Bárbara.

A escolha do período para execução dos serviços foi planejada para minimizar os impactos aos usuários da avenida sete de setembro e aos comerciantes e logistas da região. A realização da intervenção durante os dias úteis poderia exigir a interdição de parte da pista, causando maiores transtornos ao comércio e às pessoas que utilizam a via diariamente para seus deslocamentos.

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, destaca que a intervenção busca corrigir uma falha identificada no sistema e restabelecer o funcionamento adequado da drenagem.

“Estamos trabalhando para corrigir problemas identificados em estruturas executadas anteriormente e garantir que o sistema de drenagem funcione de forma adequada. A intervenção é necessária para melhorar o escoamento das águas e evitar que situações como o retorno da água para a via continuem ocorrendo. Escolhemos esse período justamente para reduzir os impactos para comerciantes, moradores e motoristas”, afirmou Liandro Loyola.

Durante a execução dos serviços, a Seinfra orienta os condutores a utilizarem rotas alternativas, contribuindo para a segurança das equipes e para a redução dos impactos no trânsito.

A Secretaria reforça ainda a importância da compreensão e colaboração da população, dos motoristas e dos lojistas durante o período de intervenção.