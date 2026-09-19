PREVISÃO DO TEMPO: Rondônia tem previsão de pancadas de chuva isoladas em parte do estado

Por Viviane Bessa

Publicada em 19/09/2026 às 08h00

A previsão para este sábado (19) indica chuva em parte da Região Norte, enquanto outras áreas terão variação de nebulosidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, o tempo fica mais aberto em grande parte do estado, com poucas nuvens principalmente nas áreas central e sul. Em Palmas, a mínima prevista é de 23°C e a máxima chega a 38°C, a maior entre as capitais da região.

No Pará, há variação nas condições do tempo. O oeste e o noroeste do estado têm possibilidade de chuva, enquanto áreas centrais e do leste apresentam maior presença de nuvens. Em Belém, os termômetros ficam entre 24°C e 35°C, com muitas nuvens.

No Amapá, predominam muitas nuvens, com períodos de menor nebulosidade em parte do estado. Em Macapá, a temperatura varia de 25°C a 34°C.

Em Roraima, há pancadas de chuva e trovoadas principalmente no norte e oeste do estado. Em Boa Vista, a previsão é de muitas nuvens com chuva isolada, com mínima de 26°C e máxima de 36°C.

No Amazonas, as condições para chuva se concentram principalmente no centro, norte e oeste do estado, com áreas sujeitas a pancadas de chuva e trovoadas. Em Manaus, o dia terá muitas nuvens com chuva isolada, e as temperaturas variam entre 27°C e 37°C.

Em Rondônia, há previsão de pancadas de chuva isoladas em parte do estado, principalmente nas áreas norte e leste. Em Porto Velho, são esperadas muitas nuvens com chuva isolada, com mínima de 25°C e máxima de 37°C.

No Acre, o céu terá muitas nuvens, com possibilidade de chuva principalmente no leste do estado. Em Rio Branco, a mínima será de 23°C e a máxima de 35°C.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).