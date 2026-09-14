PREVISÃO DO TEMPO: Porto Velho com risco de pancadas de chuva nesta segunda-feira

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 14/09/2026 às 08h00

A segunda-feira (14) mantém o calor extremo como marca registrada do Norte do país, com destaque especial para Palmas (TO), que desponta como a capital mais quente de todo o Brasil neste dia: a máxima deve chegar a 39°C, sob céu claro e praticamente sem nuvens, com a umidade mínima caindo para apenas 25% durante a tarde.



Belém (PA) também melhora em relação ao domingo, com previsão de céu claro ao longo de todo o dia e máxima de 35°C, mantendo, no entanto, a umidade elevada, próxima de 95%, típica do clima amazônico.

Manaus (AM) segue com calor intenso e praticamente inalterado, com máxima de 36°C, uma leve elevação em relação ao domingo, e possibilidade de chuva isolada ao longo do dia, principalmente durante a tarde.



Já Rio Branco (AC) e Porto Velho (RO) têm o dia mais instável de toda a Região Norte nesta segunda, com risco de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas e uma queda expressiva nas temperaturas em relação ao domingo: em Rio Branco, a máxima recua para 32°C e a mínima despenca para 18°C, ambas com tendência de declínio.

Boa Vista (RR) e Macapá (AP) seguem com tempo mais estável, alternando entre muitas nuvens e céu claro, sem previsão de chuva relevante.



Os ventos continuam fracos na maior parte da Região Norte, com exceção de Porto Velho, onde sopram entre fracos e moderados, fechando um dia de contrastes marcantes entre o calor extremo do Tocantins e a instabilidade que já se instala no Acre e em Rondônia.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).