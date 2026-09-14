Rondônia ultrapassa 11 mil inscritos na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética

Por ENERGISA

Publicada em 14/09/2026 às 08h38

As escolas públicas e privadas de Rondônia têm até esta terça-feira, 15 de setembro, para inscrever seus estudantes na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2026. A participação é gratuita e, nesta edição, contempla alunos do 8º e do 9º ano do Ensino Fundamental e, pela primeira vez, do 1º e do 2º ano do Ensino Médio.

Rondônia já ultrapassou a marca de 11 mil estudantes inscritos e ocupa a primeira colocação da Região Norte em número de participantes. Com o encerramento das inscrições se aproximando, a Energisa Rondônia reforça o convite para que mais escolas façam a adesão e garantam a participação de seus alunos.

A ONEE promove jogos, desafios educativos, conteúdos formativos e provas on-line sobre eficiência energética, sustentabilidade, consumo consciente e segurança com a energia elétrica. A proposta é estimular os estudantes a aplicarem o conhecimento adquirido também em suas casas e comunidades.

Para o analista de eficiência energética da Energisa Rondônia, Rérisson Bessa, a Olimpíada transforma os estudantes em agentes de conscientização.

“Ultrapassar 11 mil estudantes inscritos mostra o interesse dos jovens de Rondônia por temas que fazem parte do dia a dia de todas as famílias. A ONEE apresenta esse conteúdo de forma leve e interativa, ajudando os alunos a compreenderem como atitudes simples podem evitar desperdícios, promover o uso seguro da energia e contribuir para um futuro mais sustentável. Ainda dá tempo de participar, por isso convidamos as escolas a realizarem suas inscrições até esta terça-feira”, afirma.

Realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), e coordenada pelo Instituto Abradee, a ONEE conta com a participação de 48 distribuidoras de energia elétrica de todo o país. A expectativa é reunir mais de 660 mil estudantes na edição de 2026.

Premiação

Os estudantes e professores com as melhores classificações estaduais avançarão para a Semana Olímpica, em Brasília, com passagens, hospedagem e alimentação custeadas pela organização. Os alunos premiados também concorrerão ao sorteio de notebooks.

Os professores participantes terão acesso a formação continuada para desenvolver atividades relacionadas à eficiência energética em sala de aula. Os responsáveis pelos grupos mais bem colocados em nível nacional também poderão ser premiados com uma viagem para a Bett Brasil 2027, evento voltado à educação e à tecnologia.

Como participar

As inscrições devem ser realizadas gratuitamente pelos professores, no site oficial onee.org.br. A escola deve indicar um representante para cadastrar os estudantes e acompanhar as atividades e os prazos da competição.

Confira o calendário

Inscrições: até 15 de setembro;

Desafios interativos: de 4 a 18 de setembro;

Provas: de 21 a 25 de setembro;

Divulgação do resultado: primeira quinzena de outubro;

Semana Olímpica: de 3 a 6 de novembro, em Brasília;

Cerimônia Nacional de Premiação: 5 de novembro.