Por Assessoria

Publicada em 14/09/2026 às 08h10

[14:12, 13/09/2026] Samuel Costa: Samuel Costa participa de entrevista na Rádio Nossa 105.9 FM, em Vista Alegre do Abunã

O candidato ao Governo de Rondônia, Samuel Costa (PSB), participou de uma entrevista na Rádio Nossa 105 FM, em Vista Alegre do Abunã, distrito de Porto Velho, na região da Ponta do Abunã e foi entrevistado pelo professor Wiles e Batista.

Durante a conversa, Samuel apresentou propostas voltadas ao desenvolvimento dos distritos e destacou a necessidade de fortalecer os serviços públicos, especialmente nas áreas de saúde, educação e segurança pública.

O candidato também defendeu uma maior presença do Governo do Estado nos distritos, com políticas públicas capazes de atender às necessidades específicas da população da região e reduzir as desigualdades entre a capital, os di…

[19:46, 13/09/2026] Samuel Costa: Samuel Costa apresenta propostas para segurança e saúde durante sabatina na SIC TV

Durante sabatina realizada pela SIC TV, afiliada à Rede Globo, o candidato ao Governo de Rondônia pelo PSB, Samuel Costa, foi entrevistado pelos jornalistas Erik Araújo e Sérgio Pires. Ao longo da entrevista, o candidato apresentou propostas para enfrentar alguns dos principais gargalos do estado, com destaque para segurança pública e saúde.

Na área da segurança, Costa afirmou que pretende remanejar cerca de 500 policiais militares, entre praças e oficiais, atualmente cedidos a outros Poderes e órgãos, para reforçar o policiamento nas ruas. Segundo o candidato, os profissionais devem estar prioritariamente no exercício de suas funções constitucionais, especialmente no patrulhamento ostensivo e preventivo.

Assista a entrevista: https://www.youtube.com/live/KTau8VRtMEw?is=Ui6VH-p16L1EUSj4

Samuel Costa também afirmou que, independentemente de quem seja eleito presidente da República, pretende solicitar o apoio de aproximadamente 200 a 300 integrantes da Força Nacional de Segurança Pública para atuar em Rondônia durante um período de até dois anos. A proposta, segundo ele, é reforçar principalmente o policiamento nas regiões de fronteira, incluindo o Vale do Mamoré e a Ponta do Abunã, além do eixo entre Guajará-Mirim e Costa Marques.

A estratégia apresentada tem como objetivo ampliar a presença do Estado em áreas consideradas estratégicas para o combate ao tráfico de drogas, além de dificultar a atuação de facções e organizações criminosas.

Na saúde, o candidato defendeu uma mudança na gestão dos recursos públicos. Costa afirmou que pretende suspender contratos que apresentem indícios de fraude ou de má aplicação de recursos públicos, além de adotar medidas para combater possíveis práticas de cartelização no setor.

Outra proposta apresentada foi a criação de parcerias entre o Governo de Rondônia, o Instituto Federal de Rondônia (Ifro), a Universidade Federal de Rondônia (Unir), instituições privadas de ensino superior e entidades do terceiro setor para ampliar a formação especializada dos médicos que atuam na rede pública.

A ideia, segundo Costa, é possibilitar que médicos clínicos gerais tenham acesso à formação em especialidades consideradas prioritárias para a população, como pediatria, oftalmologia, ortopedia, neurologia e anestesiologia.

A descentralização dos serviços de saúde também esteve entre as prioridades apresentadas durante a sabatina. Costa voltou a defender a construção do novo Hospital João Paulo II, afirmando que pretende concluir o projeto durante os quatro anos de mandato.

De acordo com a proposta apresentada, os recursos seriam viabilizados por meio de uma articulação envolvendo emendas parlamentares dos deputados estaduais, R$ 50 milhões da Fonte 500 e mais de R$ 70 milhões destinados pelo Tribunal de Contas do Estado para a construção da nova unidade.

“Vamos fazer em quatro anos o que não foi feito em 40”, afirmou o candidato, ao defender uma gestão baseada em planejamento, fiscalização dos recursos públicos e ampliação da capacidade de atendimento da rede estadual.

Ao concluir sua participação, Samuel Costa reforçou que pretende colocar as pessoas no centro das decisões do governo.

“Governar é estar a serviço das pessoas. É priorizar aqueles que mais precisam. No nosso estado, vamos buscar excelência na qualidade dos serviços e no bem-estar da população. Cuidar das pessoas é a palavra de ordem”, finalizou.