Prefeitura realiza palestra de conscientização sobre cuidados com a saúde mental na UBS Rute de Souz

Por ASSESSORIA

Publicada em 26/09/2026 às 10h27

A Prefeitura de Jaru, através da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, segue promovendo ações de conscientização e valorização da vida durante o Setembro Amarelo, campanha que reforça a importância dos cuidados com a saúde mental e da prevenção ao suicídio.

Como parte da programação, a equipe do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS realizou, na manhã desta sexta-feira (25), uma palestra na Unidade Básica de Saúde – UBS Rute de Souza, localizada no Setor 07.

A atividade reuniu pacientes da unidade e membros da comunidade local, que participaram de um momento de diálogo e orientação sobre saúde mental, com o objetivo de ampliar o acesso à informação, incentivar a busca por atendimento e fortalecer as ações de prevenção e promoção da saúde mental no município.

Durante a palestra, os profissionais abordaram a importância de cuidar da saúde emocional, buscar ajuda diante de situações de sofrimento e fortalecer a rede de apoio. Na oportunidade, os participantes também compartilharam um café da manhã com a equipe de saúde, aumentando a integração e a convivência entre a comunidade e os profissionais que prestam atendimento na UBS.