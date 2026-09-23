Prefeitura avança com obras de pavimentação em vias de Guajará-Mirim

Por assessoria

Publicada em 23/09/2026 às 14h48

A Prefeitura de Guajará-Mirim está avançando com as obras de pavimentação asfáltica que irão contribuir para a melhoria da infraestrutura urbana e das condições de mobilidade no município.

Neste primeiro momento, estão sendo executados 200 metros de pavimentação na Avenida Rocha Leal, dando início a uma nova etapa de melhorias viárias na região.

Na sequência, os serviços terão continuidade com a execução de mais 400 metros de pavimentação, contemplando as ruas 10 de Abril e 13 de Setembro.

A iniciativa representa mais um investimento na infraestrutura de Guajará-Mirim, contribuindo para melhorar as condições de tráfego, facilitar o deslocamento da população e proporcionar mais qualidade às vias urbanas.

Com o avanço dos serviços, a Prefeitura segue ampliando as ações de infraestrutura e trabalhando para promover melhorias que atendam às necessidades da população e contribuam para o desenvolvimento do município.