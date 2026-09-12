Pedro Abib critica modelo adotado pelo atual governo para privatização da Caerd, durante sabatina na Maçonaria

Por Assessoria

Publicada em 12/09/2026 às 08h20

Mudar a matriz econômica de Rondônia, destravar a questão fundiária e reforçar a saúde pública. Foi esse o retrato que Pedro Abib, candidato ao Governo do Estado, apresentou a lideranças da Grande Loja Maçônica de Rondônia, na noite desta quinta-feira (10), durante sabatina fechada realizada dentro do projeto Sessão Especial de Política e Cidadania. O evento reuniu representantes de diferentes lojas e potências maçônicas, entre veneráveis, grão-mestres e integrantes de ordens.

O encontro foi dividido em dois importantes momentos, sendo o primeiro para o candidato expor suas propostas de governo, e em seguida para responder a perguntas sobre temas específicos elencados pelos representantes da Maçonaria. Para Pedro, os questionamentos foram detalhados e permitiram aprofundar pontos como políticas públicas sociais e incentivo ao setor produtivo.

Setor produtivo em pauta

Na área econômica, Pedro defendeu a mudança da matriz produtiva como estratégia para reduzir a dependência da exportação de commodities. A proposta é ampliar o processamento da produção dentro do próprio Estado, agregando valor a cadeias como soja, leite e madeira.

O candidato também apontou a infraestrutura como um dos obstáculos ao desenvolvimento. Para Abib, a precariedade da malha viária aumenta custos e reduz a competitividade de quem produz.

A inovação também entrou na discussão. O candidato defendeu uma política estruturada de Ciência, Tecnologia e Inovação para aproximar governo, universidades e setor produtivo. “Precisamos apoiar quem produz, fortalecer o comércio e a indústria e criar condições para que Rondônia avance”, afirmou.

Gargalo fundiário

A questão fundiária foi apontada por Pedro como um dos principais gargalos do Estado. Ele citou a existência de aproximadamente 6,5 mil propriedades em situação irregular e afirmou que apenas cerca de 20% já passaram por análise.

Para o candidato, a falta de regularização impede o acesso a crédito, dificulta investimentos e limita o desenvolvimento de áreas produtivas. Pedro Abib ainda ressaltou que em seu plano de governo, há propostas concretas que contemplam agroindustrialização, verticalização da cadeia do leite, fortalecimento da suinocultura, ampliação da armazenagem e da cadeia fria, conectividade rural e assistência técnica ao produtor.

Impasse na Caerd

Outro tema levantado na sabatina da Maçonaria foi a privatização da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd), processo que está próximo de se concretizar no Estado. Abib criticou o modelo conduzido pelo atual governo, que tenta fechar a concessão nos últimos meses de um mandato de oito anos, sem o debate que o tema exige.

Para o candidato, privatizar pode ser um caminho legítimo, desde que precedido de estudos técnicos e debate com os setores envolvidos, tendo como critérios o interesse público, o resultado para os cofres do Estado e a qualidade do serviço oferecido à população. “Defendo que qualquer decisão sobre a Caerd passe por um debate aprofundado, com estudos técnicos e a participação de todos os setores envolvidos, em vez de ser resolvida às pressas no fim de uma gestão”.