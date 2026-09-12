Mariana mantém luta para que Rondônia não perca R$ 100 milhões destinados à saúde

Por Assessoria

Publicada em 12/09/2026 às 08h10

A saúde foi um dos principais temas defendidos por Mariana Carvalho (Republicanos) durante o debate entre candidatos ao Senado realizado pela TV Norte, nesta sexta-feira (11), em Porto Velho. Médica e ex-deputada federal, Mariana cobrou uma solução para os R$ 100 milhões articulados por seu mandato em 2019 para uma nova estrutura hospitalar em Rondônia.

“Saúde é prioridade. Como médica, vejo pessoas perdendo a vida indo e vindo em busca de atendimento, esperando um exame, um diagnóstico ou uma cirurgia. São pessoas pedindo socorro todos os dias”, afirmou.

O recurso citado por Mariana está no Contrato de Repasse nº 897139/2019/MS/CAIXA, celebrado em dezembro de 2019. Documento encaminhado nesta sexta-feira ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, registra a atuação da então deputada junto ao Ministério da Saúde para articular os R$ 100 milhões.

Mais de seis anos depois, o contrato ainda passa por alterações e prorrogações. O projeto inicialmente previsto como Hospital de Urgência e Emergência teve pedido de readequação para Hospital de Especialidades de Rondônia, e ainda há etapas como projeto de engenharia e licitação. O ofício protocolado nesta sexta cobra do Ministério informações sobre a situação atual do convênio.

“Esse dinheiro é do povo de Rondônia. Quero estar no Senado para ser uma voz forte e trabalhar para que esse recurso finalmente se transforme em saúde para a nossa população”, destacou Mariana.

A candidata também defendeu a regionalização do atendimento e citou a UTI Neonatal de Vilhena, estruturada com participação de recursos federais articulados durante seu mandato, como exemplo da necessidade de levar serviços especializados para mais perto da população.

“Tem gente saindo de Colorado em busca de atendimento em Cacoal, andando horas e horas atrás de socorro. Quero uma saúde mais perto das pessoas. Quero ser essa voz da saúde pública no Senado”, concluiu.