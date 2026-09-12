O TEMPO E A TEMPERATURA: Norte terá pancadas de chuva em parte da região neste sábado (12)

Por Viviane Bessa

Publicada em 12/09/2026 às 08h00

O sábado (12) será marcado por pancadas de chuva em parte da Região Norte, enquanto outras áreas terão predomínio de muitas nuvens e possibilidade de precipitação isolada, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, a previsão indica muitas nuvens em grande parte do estado. Em Palmas, os termômetros variam entre 23°C e 36°C.

No Pará, há pancadas de chuva em áreas do oeste e norte do estado, enquanto o centro e o sudeste terão maior presença de nuvens. Em Belém, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, com mínima de 24°C e máxima de 35°C.

No Amapá, a possibilidade de chuva isolada se concentra principalmente no leste do estado. Em Macapá, as temperaturas ficam entre 25°C e 34°C, também com muitas nuvens e chance de precipitação isolada.

Em Roraima, são previstas pancadas de chuva isoladas em diferentes áreas do estado. Na capital, Boa Vista, a mínima será de 26°C e a máxima de 37°C.

No Amazonas, as pancadas de chuva atingem grande parte do estado ao longo do sábado. Em Manaus, a temperatura varia de 27°C a 37°C, com muitas nuvens e precipitações.

Em Rondônia, o tempo também será de muitas nuvens com pancadas de chuva em boa parte do estado. Porto Velho registra mínima de 25°C e máxima de 37°C.

No Acre, há previsão de pancadas de chuva em diferentes áreas. Em Rio Branco, os termômetros ficam entre 23°C e 35°C.

O QUE É PRECIPITAÇÃO?

A radiação solar e o vento promovem a evaporação; o vapor resfriado condensa em núcleos, formando nuvens e, quando as gotículas ou cristais crescem o suficiente, ocorre precipitação. Considera-se precipitação toda água líquida ou sólida que cai das nuvens e alcança o solo (garoa, chuva, chuva/garoa congelante, neve, granizo, graupel, etc.). Sua quantidade é medida por pluviômetro (com registro contínuo via pluviógrafo) e expressa preferencialmente em milímetros.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).