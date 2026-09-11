Noeli do Cirone quer psicólogas em delegacias para atender mulheres vítimas de violência

Por Eli Batista

Publicada em 11/09/2026 às 17h01

Uma das principais propostas defendidas pela candidata a deputada estadual Noeli do Cirone é a ampliação dos serviços oferecidos para mulheres, crianças e adolescentes, vítimas de violência doméstica, maus tratos e crimes sexuais. “É preciso que, ao procurar uma Delegacia de Polícia, essa vítima possa ser atendida por policiais femininas e seria muito importante também que, nesse mesmo local, ela recebesse apoio psicológico”, disse.



De acordo com Noeli, muito ainda precisa ser feito para melhorar a assistência oferecida para mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência, no Estado de Rondônia. Segundo ela, o número de policiais, tanto homens quanto mulheres, é pequeno em relação ao volume de trabalho existente, nem todos os municípios contam com delegacias específicas para a mulher e mesmo nesses locais, o serviço é oferecido apenas em horário de expediente. “Nas tardes, noites, finais de semana e feriados, justamente quando o número de ocorrências de violência é maior, não há plantões de atendimento específico para a mulher, o que torna a situação da vítima ainda mais dolorosa”, disse a candidata.



Segundo Noeli, a realização de concursos públicos e a contratação de mais policiais, tanto homens, quanto mulheres, é a saída mais eficaz para solucionar o problema, mas há outras iniciativas que também podem contribuir. No caso do atendimento psicológico, por exemplo, Noeli defende a existência de parcerias entre as delegacias de polícia e as instituições de ensino superior ou outras entidades que ofereçam o serviço.