O TEMPO E A TEMPERATURA: chuva atinge o Norte nesta quinta-feira (17)

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 17/09/2026 às 08h00

O Norte do país tem quinta-feira (17) de instabilidade generalizada, com chuva presente na maior parte das capitais logo pela manhã, resultado do avanço de uma área de baixa pressão que atinge praticamente toda a Região Amazônica.



Manaus (AM) mantém o calor intenso, com máxima de 37°C e mínima de 27°C, mas o dia é marcado por chuva ao longo da manhã e da tarde, evoluindo para pancadas mais fortes durante a noite, quando os ventos mudam de direção e passam a soprar de noroeste.



Boa Vista (RR) também amanhece com chuva, que se estende pela tarde antes de dar uma trégua à noite, quando fica apenas com possibilidade de chuva isolada; a máxima na capital roraimense chega a 36°C, com umidade máxima de 85%.

Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC) têm o cenário mais crítico de toda a região neste dia, com pancadas de chuva e trovoadas previstas justamente durante a tarde, além de chuva já pela manhã. As máximas ficam em 36°C e 35°C, respectivamente, com umidade elevada em ambas as capitais, podendo chegar a 90%.



Belém (PA) e Macapá (AP) têm manhã mais tranquila, sob céu de muitas nuvens, mas ganham possibilidade de chuva isolada à tarde e à noite, com máximas de 35°C e 34°C e umidade também bastante alta, próxima de 90% e 95%, respectivamente.

Palmas (TO) segue como a capital mais quente de todo o Norte, com máxima de 39°C, mas o dia começa com chuva pela manhã, mudando para muitas nuvens à tarde e melhorando de vez à noite, quando o céu fica com poucas nuvens e a umidade mínima despenca para 20%.



Os ventos na região variam entre fracos e moderados, com destaque para as rajadas em Palmas durante a tarde, um comportamento que reforça a instabilidade típica desta época do ano na Região Norte.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).