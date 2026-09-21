O TEMPO E A TEMPERATURA: calor segue firme no Norte na segunda-feira (21)

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 21/09/2026 às 08h00

A segunda-feira (21) mantém o padrão de calor extremo observado no domingo em praticamente toda a Região Norte, sem grandes mudanças de um dia para o outro.



Palmas (TO) repete a máxima de 40°C, sob o mesmo céu de poucas nuvens e ar seco, com umidade mínima mantida em 20%, confirmando a capital tocantinense como a mais quente de toda a região pelo segundo dia seguido.



Manaus (AM) tem uma pequena mudança em relação ao dia anterior, ganhando possibilidade de chuva isolada, com máxima subindo para 36°C e mínima de 27°C.



Boa Vista (RR) passa a ter céu com muitas nuvens, diferente do céu mais aberto observado no domingo, mas segue sem previsão de chuva, mantendo a máxima em 36°C.



Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC) seguem com tempo estável nesta segunda, com Porto Velho ganhando possibilidade de chuva isolada e mantendo a máxima em 38°C, enquanto Rio Branco tem leve alta na máxima, chegando a 35°C, sob céu de muitas nuvens, mas sem qualquer previsão de chuva.



Belém (PA) mantém exatamente o padrão do dia anterior, com muitas nuvens e máxima de 35°C, sem chuva significativa.



Macapá (AP) tem melhora clara em relação ao domingo, deixando de lado o risco de trovoadas isoladas e passando a ter apenas muitas nuvens, com máxima de 33°C.



Os ventos na região seguem fracos na maior parte das capitais, mantendo o padrão já observado no domingo, com o calor extremo continuando como o grande destaque do dia em toda a Região Norte.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).