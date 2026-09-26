Neste sábado (26), projeto CadÚnico no seu Bairro leva atendimento ao Jardim Santana

Por Adaides Batista

Publicada em 26/09/2026 às 10h42

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realiza neste sábado (26), das 8h às 14h, mais uma edição do projeto CadÚnico no seu Bairro. A ação será realizada no Campo de Futebol do Jardim Santana, à rua Parangatu, 4108 - Jardim Santana, ao lado do Posto Policial, entre a rua Raimundo Cantuária e avenida Amazonas, com atendimento direcionado aos moradores da região.

A iniciativa tem como proposta facilitar o acesso da população aos serviços relacionados ao Cadastro Único, levando as equipes da assistência social para mais perto das comunidades. Durante a atividade, os moradores poderão receber orientações, realizar inclusão ou atualização de dados cadastrais e esclarecer dúvidas sobre a situação do cadastro e os programas e benefícios sociais que utilizam essas informações.

Serviços mais próximos das famílias

Coordenada pela Central Única do Cadastro Único, vinculada ao Departamento de Proteção Social Básica (DPSB) da Semias, a ação integra a estratégia do município de ampliar a oferta de serviços nos próprios territórios onde vivem as famílias.

A descentralização do atendimento contribui para reduzir dificuldades de deslocamento e permite que mais pessoas tenham acesso às informações necessárias para manter seus dados atualizados. Além dos procedimentos relacionados ao CadÚnico, as equipes também poderão orientar os moradores sobre outros serviços da rede socioassistencial disponíveis no município.

Paulo Afonso destacou que levar o Cadastro Único aos bairros facilita o acesso das famílias aos serviços, programas e benefícios

O Cadastro Único é utilizado pelo poder público para reunir informações sobre as condições socioeconômicas das famílias. Os dados cadastrais servem de referência para diferentes programas sociais, observados os critérios e requisitos estabelecidos por cada política pública.

Presença nos territórios

Para a Semias, as ações realizadas diretamente nos bairros também possibilitam conhecer de maneira mais próxima as demandas da população e orientar as famílias sobre os serviços existentes na rede de assistência social.

Segundo o secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, a iniciativa facilita a aproximação entre os serviços públicos e os moradores.

“Levar o Cadastro Único para os bairros é uma forma de facilitar o acesso das famílias aos serviços e às informações. Queremos que as pessoas tenham atendimento próximo de suas casas e possam conhecer melhor os programas e benefícios aos quais podem ter acesso”.

O prefeito Léo Moraes destaca que a presença das equipes nos bairros contribui para aproximar a Prefeitura da população.

“Nosso trabalho é levar os serviços públicos para mais perto das pessoas. O CadÚnico no seu Bairro cumpre esse papel ao oferecer atendimento e orientação diretamente nas comunidades, facilitando o acesso das famílias às políticas públicas”.

Documentação

Para ser atendido, o morador deve apresentar os documentos originais dos integrantes da família, como RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência e declaração escolar das crianças.

SERVIÇO

Projeto: CadÚnico no seu Bairro

Data: sábado, 26 de setembro

Horário: das 8h às 14h

Local: bairro Jardim Santana

Endereço: Campo de Futebol do Jardim Santana, à rua Parangatu, 4108 - Jardim Santana, ao lado do Posto Policial, entre a rua Raimundo Cantuária e a avenida Amazonas.