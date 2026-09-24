Município de Jaru recebe Jornada CTAT/CNM sobre Reforma Tributária

Por Assessoria

Publicada em 24/09/2026 às 09h13

Município de Jaru recebeu, nesta terça-feira (22), a Jornada CTAT/CNM Reforma Tributária, promovida pela Confederação Nacional de Municípios -CNM

Realizado no auditório da Associação Comercial e Industrial de Jaru (ACIJ), o evento contou com o apoio da Associação Rondoniense de Municípios (AROM) e da Prefeitura de Jaru e reuniu secretários de Finanças, auditores fiscais, procuradores, controladores, contadores, diretores tributários e outros profissionais que atuam na área tributária de 22 municípios de Rondônia.

A capacitação foi ministrada pela técnica da CNM, Ana Paula Soares Simonelli, que abordou temas relacionados às mudanças e aos desafios trazidos pela Reforma Tributária, entre eles a estruturação da Administração Tributária, o Simples Nacional e a transição digital prevista para 2027, compras governamentais, orçamento e contratos administrativos, a LC nº 236/2026 e o Código de Defesa do Contribuinte.

O secretário municipal de Finanças e Orçamento, Igor Zanol, destacou a importância da qualificação e da atualização dos profissionais que atuam diretamente na gestão fiscal dos municípios. “É imprescindível que as equipes que atuam nas áreas fiscal e de gestão dos poderes municipais acompanhem todas as mudanças tributárias, como a transição entre os regimes, a repartição de receitas, os impactos diretos na gestão local e o papel dos municípios no novo modelo adotado. Ficamos honrados por Jaru ter sido escolhido para sediar este evento, que tem grande relevância para o fortalecimento das boas práticas na administração pública”, destacou.