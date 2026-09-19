Mobilização nos meios de comunicação reforça a importância da participação da população no retorno da Coleta Seletiva

Por Natalino FS

Publicada em 19/09/2026 às 08h33

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), em parceria com a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Ji-Paraná (Coocamarji), promoveu uma mobilização nos meios de comunicação do município para divulgar o retorno da Coleta Seletiva e conscientizar a população sobre a importância da separação correta dos materiais recicláveis.

Na quinta e sexta-feira, dias 17 e 18 de setembro, o secretário municipal de Meio Ambiente, João Luiz Barbosa, e o presidente da Coocamarji, Celso Luiz Moulaz, visitaram diversos veículos de comunicação para participar de entrevistas e esclarecer dúvidas dos moradores sobre o funcionamento do serviço. Durante a ação, foram apresentadas informações sobre as rotas de atendimento, o armazenamento adequado dos materiais recicláveis e a importância da participação da população para o fortalecimento da reciclagem e da preservação ambiental em Ji-Paraná.

Coleta Seletiva é compromisso da gestão

Durante as entrevistas, o secretário municipal de Meio Ambiente, João Luiz Barbosa, destacou que as rotas da Coleta Seletiva já foram definidas e que o serviço terá início com a entrega de sacolas verdes para o armazenamento dos materiais recicláveis nas residências.

O secretário também explicou que a coleta convencional continuará sendo realizada normalmente, nos mesmos dias e horários já estabelecidos. “A Coleta Seletiva é um compromisso da gestão. Porém, o orçamento que recebemos quando assumimos, em 2025, não contemplava esse serviço. Agora, vamos começar e nossa vontade é que, em breve, possamos contemplar todos os bairros e distritos”, afirmou João Luiz Barbosa.

Participação da população é fundamental

O presidente da Coocamarji, Celso Luiz Moulaz, ressaltou que a colaboração dos moradores será essencial. “Nossos cooperados vão passar de casa em casa nos bairros contemplados pela Coleta Seletiva. Pedimos à população que receba a equipe e, principalmente, que ajude, separando os materiais recicláveis e colocando-os na sacola verde para que o caminhão possa fazer a coleta”, declarou.

Cronograma da Coleta Seletiva

A Coocamarji realizará a coleta em dias específicos da semana, conforme as rotas definidas pela Semeia.

Primeiro Distrito

Segunda-feira: Centro, Urupá, 2 de Abril e Jardim dos Migrantes.

Terça-feira: Casa Preta, Dom Bosco e Parque São Pedro, até a Rua dos Acadêmicos.

Sexta-feira: Açaí, Novo Horizonte, Park Amazonas e Colina Park.

Segundo Distrito

Quarta-feira: Vila Jotão, Nova Brasília e Nossa Senhora de Fátima.

Quinta-feira: Riachuelo, São Pedro, Cafezinho, Mário Andreazza, Jorge Teixeira e o trecho entre a Avenida Aracaju e a Rua Xapuri.

Distritos

Aos sábados, a cada duas semanas: Nova Colina e Nova Londrina.

O cronograma será apresentado aos moradores durante as ações de educação ambiental realizadas nos bairros atendidos.

Separação correta dos resíduo

A Coleta Seletiva depende diretamente da colaboração da população. A sacola verde entregue pela cooperativa deverá ser utilizada exclusivamente para o armazenamento de materiais secos e recicláveis, como papel, papelão, plástico, metal e outros resíduos que possam ser reaproveitados.

Os resíduos úmidos e os materiais não recicláveis devem continuar sendo destinados à coleta convencional

A Prefeitura de Ji-Paraná reforça o convite para que os moradores participem dessa iniciativa, adotando hábitos de separação dos resíduos e contribuindo para uma cidade mais limpa, sustentável e comprometida com a preservação do meio ambiente.

