Israel mata alto comandante do Hamas em ataque aéreo na Faixa de Gaza

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 30/09/2026 às 09h46

Um ataque aéreo israelense matou nesta terça-feira (29) o chefe do braço armado do Hamas no norte de Gaza, disseram autoridades dos dois lados. O grupo terrorista o descreveu como um dos líderes do ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra no território palestino.

O governo de Israel afirmou que suas Forças Armadas localizaram e mataram Izz al-Din Al-Beik, que, segundo as autoridades israelenses, estava envolvido no planejamento de ataques e no recrutamento. O Hamas confirmou sua morte.

Socorristas disseram que o ataque israelense atingiu um edifício residencial no bairro de Nasr, na Cidade de Gaza, por volta do amanhecer. Uma segunda pessoa morreu em decorrência dos ferimentos após o ataque, informaram autoridades de saúde.

Mais tarde nesta terça-feira, um ataque aéreo israelense nas proximidades de uma clínica médica no campo de refugiados de Jabalia matou uma pessoa, elevando o número de mortos no dia para pelo menos três, segundo socorristas. Os militares disseram que tinham como alvo um combatente na área.

O ministro da Defesa de Israel ameaçou, ainda, perseguir líderes do Hamas que vivem fora de Gaza, enquanto as Forças Armadas continuam a atacar o território palestino mirando, segundo elas, combatentes da facção.

"Os líderes do Hamas no exterior também estão na mira. Nenhum desses assassinos desprezíveis, que desempenharam um papel central no massacre do 7 de Outubro, deveria morrer tranquilamente em sua cama", afirmou Israel Katz em uma declaração em vídeo divulgada por seu gabinete.

As Forças Armadas israelenses afirmam ter matado pelo menos 20 integrantes do Hamas neste mês, incluindo alguns identificados como comandantes de alto escalão, pessoas que participaram dos ataques de 7 de outubro de 2023 ou que mantiveram reféns israelenses em cativeiro.

O Hamas negou estar tentando realizar ataques ou reconstruir seu arsenal e acusa Israel de minar o acordo de paz para Gaza.

FUNERAL COLETIVO

Também nesta terça-feira, palestinos do campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza, enterraram os restos mortais de 41 pessoas mortas por disparos israelenses há quase três anos. Os corpos foram recentemente retirados dos escombros.

Centenas de parentes e amigos se reuniram em um espaço aberto para prestar homenagem enquanto os restos mortais eram colocados em mortalhas brancas adornadas com bandeiras palestinas.

"Há uma mistura de sentimentos: alívio, tristeza e dor. Mas, graças a Deus, o fogo em meu coração diminuiu um pouco, porque agora meu marido tem um túmulo que eu e meus filhos órfãos podemos visitar", disse Areej Farajallah, que perdeu o marido no ataque de 31 de outubro de 2023.

As autoridades palestinas estimam que mais de 8.000 corpos ainda estejam soterrados sob os escombros. Uma equipe palestina de resgate que vasculhou destroços na Cidade de Gaza no mês passado afirmou ter encontrado os restos mortais de 112 pessoas do mesmo clã.

"Com equipamentos mínimos, os restos mortais foram retirados após horas de trabalho. Recuperamos o que restava de ossos, alguns crânios e cabelos, o que torna extremamente difícil identificá-los", disse Rami Al-Ayedi, do Serviço de Defesa Civil de Gaza.

O cessar-fogo mediado pelos EUA no ano passado prevê a eventual reconstrução do território. No entanto, houve pouco avanço, já que os negociadores não conseguiram chegar a um acordo sobre os termos para que o Hamas se desarme e Israel retire suas tropas.

Os ataques aéreos israelenses prosseguem. Pelo menos 1.400 palestinos foram mortos em Gaza desde o cessar-fogo, segundo autoridades de saúde do território, enquanto Israel afirma que quatro soldados foram mortos.

As autoridades palestinas dizem que mais de 73 mil pessoas foram mortas na ofensiva de Israel contra Gaza, lançada depois que combatentes liderados pelo Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas no sul de Israel em outubro de 2023.