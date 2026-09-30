IA criada pelo governo Trump dá respostas que contradizem o próprio presidente

Por G1

Publicada em 30/09/2026 às 09h59

Uma ferramenta de inteligência artificial criada pelo governo dos Estados Unidos passou a dar respostas diferentes das declarações que o presidente Donald Trump costuma fazer sobre temas como a eleição de 2020, um possível terceiro mandato e as mudanças climáticas. O chat, disponível no site America.gov, foi lançado nesta terça-feira (29).

A agência Associated Press testou a ferramenta com perguntas sobre esses assuntos. Em uma das respostas, por exemplo, o sistema afirmou que fontes oficiais do governo não indicam que uma fraude na eleição de 2020, contrariando a versão defendida por Trump.

O caso repercutiu nas redes sociais, com usuários fazendo novos testes e publicando capturas de tela das respostas. Depois da repercussão, o chat passou a afirmar que não respondia a questões políticas. No fim da tarde desta terça-feira, a ferramenta estava indisponível.

Veja a seguir algumas das informações fornecidas pelo chat:

Eleições de 2020

Em 2020, Trump perdeu a eleição para o democrata Joe Biden. No entanto, ele continua afirmando, sem apresentar provas, que a vitória foi "roubada" por meio de fraude. Auditorias e recontagens não encontraram evidências de fraude capaz de alterar o resultado.

Questionada sobre a eleição presidencial de 2020, a ferramenta do America.gov respondeu que fontes oficiais do governo federal não indicam que uma fraude generalizada tenha alterado o resultado da disputa.

Capturas de tela publicadas por usuários nas redes sociais que também questionaram a ferramenta sobre o tema mostram que o chat afirmou que Trump perdeu a eleição.

Terceiro mandato

A ferramenta também foi questionada sobre a possibilidade de Trump disputar um terceiro mandato presidencial.

A resposta foi direta: a 22ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos estabelece que uma pessoa não pode ser eleita presidente mais de duas vezes. Como Trump foi eleito em 2016 e novamente em 2024, o sistema afirmou que ele não pode mais concorrer ao cargo.

Trump já disse diversas vezes que gostaria de disputar um terceiro mandato. Ele já usou bonés com "Trump 2028" e falou publicamente sobre maneiras de tentar concorrer novamente.

Mudanças climáticas

presidente dos EUA, Donald Trump, responde a perguntas durante o anúncio do plano de uma empresa de Minnesota para construir uma siderúrgica de US$ 15 bilhões em Iowa, no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, DC, EUA, em 28 de setembro de 2026 — Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

A ferramenta também apresentou uma resposta que contraria a posição frequentemente defendida por Trump sobre o aquecimento global.

Segundo o sistema, páginas oficiais de ciência climática do governo americano afirmam que o aquecimento recente é causado principalmente pela emissão de gases de efeito estufa produzidos pela atividade humana, especialmente pela queima de combustíveis fósseis.

Trump já chamou as mudanças climáticas de "farsa" e adotou medidas para rever políticas ambientais do governo americano.

Pentágono

Outro exemplo envolve o nome do departamento responsável pelo Pentágono. Ao ser questionada sobre o prédio, a ferramenta respondeu que o Pentágono é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

A resposta contraria uma iniciativa de Trump. No ano passado, o presidente assinou uma ordem executiva para permitir que o Departamento de Defesa também fosse chamado de "Departamento de Guerra". Trump já criticou o nome "Defesa", classificando-o como "woke".