Expedito Netto visita feira popular de Guajará-Mirim e conversa com moradores

Por Assessoria

Publicada em 21/09/2026 às 08h10

Menos de 24 horas depois de participar do debate entre os candidatos ao Governo de Rondônia, realizado na noite de sexta-feira (18), no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em Porto Velho, Expedito Netto vijou no sábado (19) para agenda em Guajará-Mirim.

A primeira atividade foi uma visita à feira popular do município. Entre as bancas e os corredores, o candidato conversou com feirantes, trabalhadores, consumidores e moradores, ouvindo demandas e conhecendo questões do cotidiano da cidade.

Durante a passagem, Netto recebeu cumprimentos e parou para conversar e tirar fotografias com moradores. Feirantes também aproveitaram a visita para falar sobre suas atividades, dificuldades e expectativas para Guajará-Mirim.