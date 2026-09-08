CadÚnico no Seu Bairro realizou 161  atendimentos no Residencial Cristal da Calama

Por Adaides Batista

Publicada em 08/09/2026 às 11h27

Moradores do Residencial Cristal da Calama e de áreas próximas tiveram acesso aos serviços do Cadastro Único no último sábado (5), durante mais uma edição do projeto CadÚnico no Seu Bairro. A ação da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), foi realizada das 8h às 14h, na avenida Calama, nº 12.003, bairro Teixeirão, no ponto final do ônibus, e registrou 161 atendimentos.

A Unidade Móvel de Cadastramento da Semias esteve no local para atender famílias que precisavam realizar o primeiro cadastro ou atualizar informações no Cadastro Único. A equipe também realizou transferências de municípios e prestou orientações sobre programas e benefícios sociais.

De acordo com as necessidades identificadas durante os atendimentos, os moradores também receberam encaminhamentos para outros serviços da rede socioassistencial.

A iniciativa integrou as ações de descentralização do atendimento do Cadastro Único, levando os serviços para mais perto das comunidades. Com a unidade móvel nos bairros, as famílias puderam resolver demandas cadastrais sem a necessidade de se deslocarem até a Central do Cadastro Único.

O Cadastro Único é utilizado pelo poder público para identificar e caracterizar famílias de baixa renda e serve como instrumento para acesso a diferentes programas e benefícios sociais, conforme os critérios estabelecidos para cada política. Por isso, a manutenção dos dados atualizados é fundamental sempre que houver mudanças nas informações da família.

Atendimento próximo às comunidades

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, ressaltou que a descentralização do atendimento contribuiu para facilitar o acesso das famílias aos serviços.

Unidade Móvel esteve no local para atender famílias que precisavam realizar o primeiro cadastro ou atualizar informações no Cadastro Único

“O atendimento nos próprios bairros permite que mais famílias tenham acesso ao Cadastro Único e às orientações sobre os benefícios sociais. A presença da unidade móvel no Residencial Cristal da Calama facilitou esse processo e aproximou o serviço das pessoas que precisavam dele”,.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou a importância da presença dos serviços públicos diretamente nas comunidades.

“Levar o atendimento para perto dos moradores facilita o acesso e reduz as dificuldades de deslocamento. O CadÚnico no Seu Bairro permitiu que as famílias fossem atendidas onde vivem e recebessem orientação sobre os serviços e benefícios disponíveis”.

Resultado

A edição do CadÚnico no Seu Bairro no Residencial Cristal da Calama resultou em 161 atendimentos, entre novos cadastros, atualizações cadastrais, transferências de município, orientações sobre benefícios sociais e encaminhamentos para a rede socioassistencial.