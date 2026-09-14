A 20 dias da eleição, Alex Redano intensifica agenda pelo interior e reforça compromisso municipalista

Por Assessoria

Publicada em 14/09/2026 às 13h30

A 20 dias da eleição, o deputado estadual Alex Redano intensificou sua agenda política em Rondônia e já percorreu grande parte do estado, mantendo contato direto com lideranças políticas, empresariais, entidades, representantes de comunidades e apoiadores.

A estratégia adotada pelo parlamentar nesta reta final é ampliar o diálogo e ouvir de perto as principais demandas de cada região. Ao longo da campanha, Redano passou pela região da BR-429, visitando municípios como Presidente Médici, Alvorada d’Oeste, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, São Francisco do Guaporé e Costa Marques.

O deputado também percorreu municípios do Vale do Jamari, região onde mantém uma trajetória política construída a partir do contato direto com prefeitos, vereadores, produtores rurais, empresários e comunidades.

Agora, a agenda de Redano avança pela região do Vale do Guaporé, com passagem por Guajará-Mirim, fortalecendo o diálogo com lideranças e apoiadores. Na capital, Porto Velho, o parlamentar também realizou reuniões com diferentes segmentos e lideranças políticas.

Segundo Alex Redano, a proximidade com os municípios é uma das principais marcas de seu mandato e continuará sendo prioridade.

“Meu mandato sempre foi participativo e municipalista. É ouvindo as pessoas, conhecendo de perto as necessidades de cada município e dialogando com as lideranças que conseguimos trabalhar por resultados. Quero continuar com o gabinete de portas abertas e garantir que todos os municípios e a nossa população sejam assistidos”, afirmou.

A poucos dias da votação, Redano segue percorrendo o estado e fortalecendo os vínculos construídos ao longo de sua trajetória política, apresentando suas propostas e reafirmando o compromisso de continuar trabalhando pelos municípios de Rondônia.