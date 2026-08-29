Trump anuncia controle de petróleo da Venezuela

Por G1

Publicada em 29/08/2026 às 10h05

Em uma publicação nas redes sociais na sexta-feira, Trump destacou que o acordo foi negociado pelo secretário de Estado, Marco Rubio, pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, e pela presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Os Estados Unidos da América acabam de fechar com a Venezuela o maior acordo de petróleo da história mundial", escreveu o presidente republicano.

"Essa transação histórica mais do que duplica as reservas de petróleo dos Estados Unidos, aumenta significativamente nosso fornecimento de petróleo e reduzirá substancialmente os preços da gasolina para todos os americanos no longo prazo", acrescentou.

O anúncio do acordo acontece quase nove meses depois de as Forças Armadas dos Estados Unidos, sob ordens de Trump, terem realizado uma operação para capturar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e levá-lo aos Estados Unidos para responder a acusações federais de narcoterrorismo e tráfico de drogas.

Trump enfrenta uma pressão crescente para lidar com os altos preços da gasolina, enquanto a guerra no Irã completa seis meses sem previsão de término.

As reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos caíram, no início de agosto, para menos de 300 milhões de barris, uma redução de mais de 100 milhões de barris desde o início de 2026.

Nos dias seguintes à deposição de Maduro, em janeiro, Trump sugeriu que as petrolíferas americanas voltassem a explorar as reservas de petróleo da Venezuela.

Trump argumentou que a Venezuela roubou petróleo americano quando o ex-presidente Hugo Chávez, na primeira década dos anos 2000, nacionalizou centenas de ativos estrangeiros, incluindo os de empresas petrolíferas dos Estados Unidos.

A Venezuela possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo, estimada em 303 bilhões de barris de petróleo bruto, o que representa cerca de 17% da oferta mundial, segundo a Administração de Informação Energética dos Estados Unidos.

Ao contrário de outras partes do mundo, onde os geólogos precisam procurar por petróleo ainda não explorado, as reservas sob o solo venezuelano estão, em grande parte, mapeadas e são conhecidas, segundo especialistas.

Mas, devido à precariedade da infraestrutura, o país produz apenas cerca de 1% do petróleo mundial.