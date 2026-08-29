Sobe para 37 o número de mortos em ataque de drones russos na região de Kiev

Por G1

Publicada em 29/08/2026 às 10h10

Subiu para 37 o número de mortos em um ataque de drones russos durante a madrugada deste sábado (29) na região de Kiev, na Ucrânia, segundo autoridades ucranianas. Dezenas de pessoas ficaram feridas, e mais de 370 foram retiradas da área atingida na vila de Myla, no distrito de Bucha.

De acordo com as autoridades, um drone atingiu um armazém, provocando uma grande detonação que causou um dos episódios mais letais registrados na região nos últimos meses.

A explosão provocou danos significativos à infraestrutura ao redor.

Entre os locais afetados estão prédios residenciais e uma instituição de longa permanência para idosos.

As equipes de resgate continuam trabalhando no local, e as autoridades alertam que o número de vítimas pode aumentar.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a explosão levou à abertura de investigações criminais por suspeita de negligência de autoridades responsáveis pelo armazenamento das munições.

"Existem regulamentações em vigor – munições não podem ser armazenadas perto de casas ou outras áreas residenciais. Certamente, as conclusões apropriadas serão tiradas", escreveu Zelensky na rede social X.