SINDEPROF, o SINPROF e o SINTERO em Assembleia decide pela deliberação de greve no dia próximo dia 12

Por SINTERO

Publicada em 11/08/2026 às 08h21

O SINDEPROF, o SINPROF e o SINTERO vêm a público informar os trabalhadores e trabalhadores em educação da Rede Municipal de Ensino de Porto Velho e à comunidade em geral que, em Assembleia Municipal Unificada realizada no dia 6 de agosto de 2026, a categoria deliberou pela deflagração da greve em 12 de agosto de 2026.

Contudo, as entidades sindicais foram surpreendidas por decisão liminar do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, determinando que o SINDEPRO, o SINPROF e o SINTERO se abstenham de deflagrar, iniciar ou manter o movimento grevista anunciado para o dia 12 de agosto.

Diante da decisão judicial e em respeito ao que já foi deliberado em assembleia geral da categoria e devidamente esclarecido, as entidades informam que cumprirão a determinação judicial, ficando, neste momento, suspenso o início da greve.

Informam também aos trabalhadores e trabalhadoras em educação da Rede Municipal de Ensino de Porto Velho – RO, no comunicado a ser feito ao Tribunal de Justiça, irão solicitar audiência de conciliação o mais rápido possível.

Diante da decisão os sindicatos SINDEPROF, SINFPROF e SINTERO informam aos trabalhadores e trabalhadora em educação da Rede Municipal de Ensino de Porto Velho – RO que convocarão Assembleia Municipal Unificada da categoria após audiência de conciliação, a ser designada pelo Tribunal de Justiça.

O SINDEPROF, SINPROF e SINTERO reafirmam o compromisso com a defesa dos direitos da categoria, com o cumprimento das decisões judiciais e com a busca permanente pelo diálogo e pela negociação.

A nota assinada pode ser conferida aqui.