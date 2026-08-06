Secretaria Municipal de Educação homenageia professores Destaque no Saero 2025

Por Jairo Ardull

Publicada em 06/08/2026 às 13h49

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), premiou os professores “Destaque no Saero 2025”, durante a Semana da Educação, realizada nos dias 5 e 6 de agosto, no auditório da Faculdade Estácio/Unijipa. Foram 24 professores homenageados pelos resultados em sala de aula.

O Sistema Permanente de Avaliação da Educação de Rondônia (Saero) foi implantado pela Secretaria Estadual da Educação (Seduc) para avaliar, exclusivamente, o nível de aprendizagem de matemática e português em alunos do ensino fundamental e médio nos 52 municípios rondonienses.

“Este não é só o resultado de uma avaliação, mas do trabalho diário dos professores que atuam em sala de aula. Nós que acompanhamos o dia a dia dos nossos profissionais, aliás, desde a direção até o pessoal de apoio, sabemos do empenho de cada um”, afirmou o titular da Semed, Robson Casula.

O Destaque Saero 2025 reconheceu o desempenho de professores responsáveis por turmas com maiores médias e escolas que atingiram ou superaram a média municipal de proficiência em língua portuguesa e matemática, nos 2º, 3º, 5º e 9º anos do ensino fundamental.

Destaques Saero 2025

1º lugar (2º ano), professora Simone Dinatto, EMEF Nova Aliança; 2º lugar (2º ano), Josilene Mendes Borchat, EMEF Pérola; 3º lugar (2º ano), professora Raquel de Lima Pereira Silva, EMEIEF Ulisses Matosinho P. Pontes.

1º lugar (3º ano), professora Josilene Mendes Borchat, EMEF Pérola; 2º lugar (3º ano), professora Josiane Aparecida Porto, EMEIEF Bárbara Heliodora; 3º lugar (3º ano), professora Mayara Porto da Silveira Decoté, EMEF Nova Aliança.

1º lugar (5º ano), professora Aparecida Marciano Silva, EMEF Nova Aliança; 2º lugar (5º ano), professor Devaldo Pereira Barroso, EMEIEF Bárbara Heliodora; 3º lugar (5º ano), professora Judith Paixão Bispo da Silva, EMEF Pérola.

1º lugar (2º ano), professora Elaine Marques de Araujo, EMEIEF Jandinei Cella; 2º lugar (2º ano), professora Tainara Figueiredo Reginato, CMEIEF Ruth Rocha; 3º lugar (2º ano), professora Palmira Barros Lopes Mendonça, EMEIEF Adão Valdir Lamota.

1º lugar (3º ano), professora Luciana Patrícia Porto Alves, CMEIEF Ruth Rocha; 2º lugar (3º ano), Erotilde Rodrigues de Almeida, EMEIEF Celso Augusto Rocco; 3º lugar (3º ano), professora Márcia Aparecida Barbosa da Silva, EMEIEF Prof. Dinalmir F. B. Lisboa.

1º lugar (5º ano), professor Nicodeno Barbosa Soares, CMEIEF Parque dos Pioneiros; 2º lugar (5º ano), professor Elizete Ferreira de Abreu da Silva, EMEIEF Jandinei Cella; 3º lugar (5º ano), professora Miriam Lenzi Sousa, EMEIEF Adão Valdir Lamota. |

1º lugar (9º ano), professora, Neci Pereira de Freitas; EMEIEF Antônio Prado; 2º lugar (9º ano), professor Gilmar Pontiari Santos, EMEIEF Paulo Freire; 3º lugar (9º ano), professora Andreia Aparecida Bispo Oliveira Santos, EMEF Nova Aliança.

1º lugar (9º ano), professora Nilda de Lima Pereira, EMEIEF Bárbara Heliodora; 2º lugar (9º ano), professor Sérgio Milton da Silva, EMEIEF Paulo Freire; 3º lugar (9º ano); professor Alexandre Ramos Nogueira, EMEIEF Prof. Irineu Antonio Dresch.