Rolim de Moura é referência em educação e lidera o Ideb em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 08/08/2026 às 08h59

A Rede Municipal de Ensino de Rolim de Moura alcançou resultados de destaque no Saeb e no Ideb, especialmente nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Para compreender os resultados, é importante destacar que o Saeb – Sistema de Avaliação da Educação Básica é uma avaliação realizada pelo Inep para verificar o nível de aprendizagem dos estudantes em áreas como Língua Portuguesa e Matemática.

A partir do desempenho dos estudantes no Saeb, juntamente com as informações de aprovação escolar, obtidas pelo Censo Escolar, é calculado o Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ou seja, o Saeb é a avaliação que mede o desempenho dos estudantes, e esse resultado, combinado com o fluxo escolar (aprovação), compõe o Ideb. Por isso, o Ideb é um indicador que permite acompanhar tanto a aprendizagem quanto o fluxo escolar da rede. O Ideb é apresentado em uma escala de 0 a 10. Quanto maior o resultado, maior é o desempenho combinado entre aprendizagem e aprovação.

Crescimento da Rede Municipal

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a Rede Municipal de Rolim de Moura apresentou um crescimento expressivo no Ideb, passando de 6,1 para 6,8. Esse avanço representa o resultado de um trabalho coletivo desenvolvido ao longo dos anos pelas escolas municipais, envolvendo planejamento pedagógico, acompanhamento da aprendizagem, formação e atuação dos professores e professoras, equipes gestoras, coordenadores pedagógicos, estudantes e famílias.

Rolim de Moura entre os melhores resultados de Rondônia

Além do crescimento da rede como um todo, o resultado de algumas escolas municipais ganhou destaque estadual.

A Escola Municipal Cora Coralina alcançou Ideb 7,8 e ficou em 1º lugar entre as escolas de Rondônia, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O destaque é ainda maior porque Rolim de Moura possui três escolas entre os 20 melhores resultados do estado de Rondônia:

Escola Cora Coralina – 7,8

Escola Professora Maria de Fátima de Oliveira – 7,2

Escola Valdecir Sgarbi Filho – 7,0

Ter três escolas entre as 20 melhores do estado demonstra a força do trabalho realizado pela Rede Municipal de Ensino e o compromisso das escolas com a aprendizagem dos estudantes.

Esses resultados não representam apenas números. Eles refletem o trabalho diário de professores e professoras, estudantes, equipes gestoras, coordenadores pedagógicos, demais profissionais da educação e famílias, que contribuem para que a aprendizagem aconteça.