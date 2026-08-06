Prefeitura realiza formação para profissionais que atuam no programa Busca Ativa Escolar

Por ASSESSORIA

Publicada em 06/08/2026 às 13h55

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, promoveu na última quarta-feira (05) uma formação voltada para profissionais que atuam no programa Busca Ativa Escolar. A capacitação aconteceu no auditório da Associação Comercial e Industrial de Jaru (ACIJ) e reuniu 150 participantes, divididos entre diretores escolares, orientadores educacionais, conselheiros tutelares, agentes comunitários de saúde (ACS) e servidores da Superintendência Regional de Educação.

O programa Busca Ativa Escolar tem como objetivo combater a evasão escolar, localizando crianças e adolescentes que não estejam frequentando a escola, apresentando risco de abandono.

A busca é feita pelas secretarias municipais de Educação, Desenvolvimento Social, Saúde, Conselho Tutelar e equipes das escolas, que de forma conjunta, desenvolvem ações que garantam o retorno e permanência do estudante na unidade de ensino.

A secretária municipal de educação, Cleide Gonçalves Leite Prates, falou sobre a importância da atuação intersetorial na Busca Ativa Escolar. “A escola é um direito da criança e a família tem o dever de mantê-la presente na sala de aula. Com diversos órgãos e sistemas mapeando constantemente as crianças, conseguimos diminuir a evasão escolar e sanar as questões que a fazem faltar.”, alertou, lembrando também que a população pode denunciar casos de evasão escolar por meio dos telefones (69) 99956-7092 e (69) 99327-8506.

Durante a formação, foram ministradas palestras pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), Dr. José Carlos de Souza Colares, que abordou o tema “Projeto Busca Ativa Escolar e Governança em Redes - O Tribunal de Contas como Indutor de Políticas Públicas”, e pela defensora pública Dra. Késia Gonçalves de Abrantes Neiva, responsável pela palestra sobre a Lei Marta Isabelle, (Lei n°6.398/2026).

Também participaram do evento a secretária-executiva de desenvolvimento social, Danieli Aline Nery, o promotor de justiça Dr. Roosevelt Queiroz Costa Júnior, o defensor público Dr. Lucas do Couto Santana e a representante a Superintendência Regional de Educação, Mirian Rottes.