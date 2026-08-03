O TEMPO E A TEMPERATURA: confira a previsão do tempo para a Região Norte nesta segunda-feira (3)

Por Viviane Bessa

Publicada em 03/08/2026 às 08h00

Na Região Norte, a previsão do tempo para esta segunda-feira (3) indica condições de chuva em diferentes áreas, principalmente no norte da região, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Rondônia, Porto Velho terá mínima de 23°C e máxima de 33°C, com muitas nuvens. A condição deve predominar também nas áreas do norte, centro e leste do estado.

No Acre, Rio Branco registra mínima de 22°C e máxima de 33°C, com muitas nuvens. A mesma condição deve ocorrer nas regiões do Vale do Acre e do Vale do Juruá.

No Amazonas, Manaus terá mínima de 26°C e máxima de 34°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A instabilidade também pode atingir áreas do norte e do centro do estado.

Em Roraima, Boa Vista terá mínima de 24°C e máxima de 33°C, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A instabilidade deve se estender por áreas do norte, centro e sul do estado.

No Pará, Belém terá mínima de 24°C e máxima de 34°C, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A ocorrência de chuva também é prevista para áreas do nordeste paraense, Marajó e baixo Amazonas.

No Amapá, Macapá terá mínima de 25°C e máxima de 34°C, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A condição também deve atingir áreas do norte e do sul do estado.

No Tocantins, Palmas terá mínima de 19°C e máxima de 34°C, com poucas nuvens. A previsão indica tempo semelhante na maior parte do estado, incluindo as regiões norte, central e sul.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).