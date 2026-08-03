Luís Fernando é oficializado candidato ao Senado em convenção do PSD, Avante, PRD e Solidariedade

Por Assessoria

Publicada em 03/08/2026 às 08h20

Porto Velho, RO — O ex-secretário de Estado de Finanças, Luís Fernando Pereira da Silva, teve sua candidatura ao Senado Federal oficializada neste sábado (1º), durante a convenção conjunta dos partidos PSD, Avante, PRD e Solidariedade, realizada no espaço Villa Privilege, em Porto Velho.

O evento também confirmou Adailton Fúria como candidato ao Governo de Rondônia e Everton Leoni como candidato a vice-governador, além de candidaturas proporcionais a deputado estadual e federal.

"Esse momento representa a consolidação de um projeto pautado por responsabilidade e resultados. Ao lado de lideranças comprometidas com Rondônia, sigo motivado a levar essa experiência de gestão para o Congresso Nacional, sempre com foco no que realmente importa para o nosso estado", afirmou o candidato Luís Fernando.

Convite do governador

A candidatura de Luís Fernando ao Senado surgiu a partir de um convite do governador de Rondônia e presidente do diretório estadual do PSD, Marcos Rocha, de quem o ex-secretário foi professor universitário antes de assumir a Sefin.

"O PSD chega a essa convenção com uma chapa forte e coesa, fruto de um trabalho de articulação que uniu Avante, PRD e Solidariedade em torno de um projeto sério para Rondônia. Reunir nomes como Adailton Fúria, Everton Leoni e Luís Fernando mostra a maturidade política do nosso partido e a confiança que depositamos em quem vai representar bem o nosso estado", destacou Marcos Rocha.

Chapa majoritária

Luís Fernando integra a chapa encabeçada por Adailton Fúria, que disputa o Governo de Rondônia ao lado do vice Everton Leoni, sustentado pelo bloco PSD, Avante, PRD e Solidariedade.

"Essa convenção representa a união de um projeto político construído com seriedade para Rondônia. Estamos reunindo forças que acreditam em gestão responsável e em resultados concretos para a população, e hoje damos um passo decisivo para levar esse compromisso a cada município do estado",

destacou Adailton Fúria.

Histórico

Auditor fiscal de carreira desde 2003, Luís Fernando dedicou mais de duas décadas à construção de políticas de desenvolvimento em Rondônia, tendo estado à frente da Secretaria de Finanças (Sefin) por mais de sete anos.

Durante sua gestão, conduziu ações voltadas à modernização da administração tributária e à ampliação da eficiência da gestão pública, entre elas a isenção do IPVA para motos de até 170 cilindradas, a isenção do IPVA para motoristas de aplicativos de mobilidade, a isenção de ICMS para produtos da agricultura familiar e a ampliação de incentivos fiscais para cadeias produtivas como carne, pescado, cupuaçu, madeira, minério, castanha, reboque e semirreboque.