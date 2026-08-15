Motociclista fica ferido após colisão com carreta às margens da BR-364

Por jaruonline.com

Publicada em 15/08/2026 às 08h50

Na manhã desta sexta-feira (14), por volta das 8h, um motociclista ficou ferido após colidir contra uma carreta que estava estacionada na Avenida JK, às margens da BR-364, em Jaru.

Segundo informações, o motorista da carreta havia estacionado o veículo para tomar café. Durante o trajeto, o motociclista, que conduzia uma motocicleta XLR, teria acessado a primeira faixa da avenida para seguir seu percurso, quando acabou colidindo contra a carreta.

O motociclista ainda tentou frear ao perceber a presença do veículo, mas não conseguiu evitar a colisão.

Com o impacto, ele ficou ferido e foi socorrido por uma equipe de atendimento e encaminhado ao hospital. Conforme informações preliminares, a vítima se queixava de fortes dores.