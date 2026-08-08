Marcos Rogério apresenta Plano de Governo com 228 projetos, metas públicas e acompanhamento de resultados

Por Assessoria

Publicada em 08/08/2026 às 08h48

O senador e candidato ao Governo de Rondônia Marcos Rogério (PL) apresentou à imprensa o Plano de Governo 2027-2030 da coligação Juntos por Rondônia, com dez eixos e 228 projetos. O documento estabelece responsáveis pelas ações, fontes de recursos, metas anuais e mecanismos de acompanhamento dos resultados. A proposta prevê linha de base até o fim de 2026 e divulgação periódica da execução para permitir o controle público das metas do governo.

A elaboração começou antes da campanha eleitoral, por meio da Rota 22. O trabalho percorreu cidades-polo, municípios do interior e distritos para ouvir produtores rurais, comerciantes, professores, profissionais da saúde e da segurança, representantes do setor produtivo, servidores públicos, igrejas, cooperativas, juventude, cultura e outros segmentos. Totens digitais, formulários e outros instrumentos também foram utilizados para registrar problemas e prioridades apontados pela população. A saúde ficou em primeiro lugar entre as preocupações identificadas no processo.

As informações levantadas na Rota 22 foram submetidas a uma segunda etapa técnica. O conteúdo foi cruzado com estudos e planejamentos já existentes, entre eles o Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável, o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia e o Plano Mestre Portuário. Médicos, profissionais do SUS, oficiais das forças de segurança, engenheiros, professores, pesquisadores, assistentes sociais, técnicos do setor agropecuário, economistas e especialistas em contas públicas participaram das rodadas temáticas que antecederam a consolidação das propostas.

O diagnóstico apresentado por Marcos Rogério contrapõe o desempenho da economia estadual às dificuldades encontradas nos serviços públicos. O plano trabalha com uma economia estimada em aproximadamente R$ 83 bilhões em 2026, enquanto registra 1,46 leito hospitalar efetivamente em operação por mil habitantes, abaixo do parâmetro de 2,5 adotado no documento. Também aponta cerca de 10 mil pacientes à espera de endoscopia, aproximadamente 17 mil aguardando consulta com especialista e uma malha rodoviária estadual com cerca de 74% das vias sem pavimentação.

Na saúde, uma das primeiras medidas propostas é a instalação de um Gabinete de Crise para levantar as condições da rede, unificar as filas e iniciar as ações emergenciais nos primeiros 100 dias. O plano também prevê o S.O.S. Saúde, com duração extraordinária de 180 dias para enfrentar o passivo validado de exames, consultas especializadas e cirurgias eletivas, além da regionalização da assistência, novo sistema de regulação, telemedicina, Carretas da Saúde e ampliação da rede hospitalar.

Na infraestrutura, o programa Rotas do Desenvolvimento estabelece a meta de elevar de 26% para 45% a parcela asfaltada das rodovias estaduais até 2030 e levar para mais de 80% o percentual de trechos pavimentados classificados em boas condições. O documento prevê a aferição mensal da malha, criação de um fundo específico para investimentos logísticos, planejamento multimodal e um Plano Estadual de Logística e Investimentos com horizonte até 2040.

Na segurança pública, o plano parte de um quadro que aponta apenas 28,1% dos cargos previstos ocupados na Polícia Civil e propõe recomposição dos efetivos, novos concursos, integração das bases de inteligência, uso de inteligência artificial, fortalecimento do policiamento rural e estrutura específica para presos classificados como lideranças de organizações criminosas. Também estão previstas medidas voltadas à proteção de mulheres, crianças e comunidades escolares.

A educação inclui um diagnóstico público da infraestrutura das escolas nos primeiros 100 dias, expansão do ensino em tempo integral, fortalecimento da alfabetização, avaliação permanente da aprendizagem e aproximação do ensino médio das vocações econômicas das regiões. Em 2025, segundo os dados utilizados no plano, Rondônia registrou Ideb de 6,1 nos anos iniciais, 4,8 nos anos finais do ensino fundamental e 4,2 no ensino médio.

No desenvolvimento econômico, Marcos Rogério estabelece como compromisso o aumento zero de impostos estaduais e propõe simplificação de licenças, regularização fundiária, fortalecimento da agricultura familiar, industrialização da produção rondoniense e maior participação das empresas locais nas compras públicas. O programa Rondônia Produz Mais concentra parte dessas medidas e prevê integração de órgãos, assistência técnica, crédito e agregação de valor à produção estadual.

O eixo de gestão também estabelece metas quantitativas. O plano pretende elevar de 2,8% para mais de 10% a parcela da despesa estadual efetivamente convertida em investimentos até 2030. Nos primeiros 100 dias, prevê auditoria de 100% dos contratos de terceirização, redução inicial de 40% nas despesas com diárias e passagens e apresentação de uma reforma administrativa. Secretarias e estatais deverão trabalhar com contratos anuais de metas e avaliação pública a cada quatro meses.

Para Marcos Rogério, a principal diferença do documento está na possibilidade de fiscalização do que foi apresentado.

“Quero que a imprensa de Rondônia pegue esse documento, leia, acompanhe, cobre. Porque de fato eu acredito que esse é o melhor caminho para alcançarmos o nosso potencial”, afirmou.

Ao final, o candidato destacou que o plano pretende estabelecer uma gestão baseada em planejamento, execução e avaliação permanente dos resultados.