Hildon e Cirone abrem propaganda na TV destacando a força de quem trabalha e produz

Por Assessoria

Publicada em 29/08/2026 às 08h10

No primeiro dia da propaganda eleitoral gratuita na televisão, Hildon Chaves e Cirone Deiró destacaram a força do trabalho dos rondonienses e a capacidade produtiva de Rondônia.

O programa mostrou, em ritmo dinâmico, diferentes atividades que movimentam a economia nos municípios, com destaque para quem trabalha no campo, produz, empreende e ajuda a construir a riqueza do estado.

Para a estreia, a campanha da Federação União Progressista optou por uma mensagem leve e propositiva, apresentando Rondônia a partir de suas potencialidades e das pessoas que fazem o estado avançar.

Nos próximos programas, Hildon deve avançar sobre as propostas do Plano de Governo. Entre as prioridades estão a recuperação da saúde pública, segurança, geração de emprego e renda, educação e as medidas previstas para os primeiros 100 dias de uma eventual gestão.

A estratégia é apresentar gradualmente os compromissos da chapa e mostrar como Hildon e Cirone pretendem enfrentar problemas históricos do estado, associando experiência de gestão, planejamento e resultados às propostas para Rondônia.