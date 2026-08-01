Festa da família de Virginia teve regra curiosa para convidados

Por FABÍOLA REIPERT/R7

Publicada em 01/08/2026 às 10h26

Virginia e Vini Jr. estiveram juntos na festa de aniversário do sobrinho da "influenciadora" realizada na última quinta-feira (31). Durante o evento, os familiares de Virginia proibiram o uso de celulares pelos convidados enquanto os dois estavam na comemoração.

Quem revelou a regra foi a própria mãe de Virginia, Margareth Serrão. Ela publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o momento em que o irmão de Virginia, William Gusmão, libera os convidados de pegar o celular na mão.

Assim que receberam a autorização, os convidados comemoraram. Agora eles resolveram ser discretos?