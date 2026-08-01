Zé Felipe é denunciado após vídeo com o filho gerar polêmica

Por IG

Publicada em 01/08/2026 às 10h16

O cantor Zé Felipe passou a ser alvo de três denúncias registradas no Disque 100, canal do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, após a repercussão de um vídeo publicado nas redes sociais ao lado do filho caçula, de 1 ano e 10 meses. As notificações foram encaminhadas ao Conselho Tutelar de Goiânia (GO) e à Polícia Civil, que irão analisar se há elementos para a abertura de uma investigação.

A gravação foi feita durante a comemoração dos 63 anos do cantor Leonardo, realizada na última segunda-feira (27). Nas imagens, Zé Felipe conversa com José Leonardo e o incentiva a repetir uma expressão de conotação sexual, o que gerou críticas e amplo debate nas redes sociais.

Denúncias e repercussão

Uma das denúncias foi registrada pela escritora e ativista Jarid Arraes. Nas redes sociais, ela informou que decidiu acionar as autoridades por entender que o caso deve ser analisado sob a perspectiva da proteção da criança.

Segundo Jarid, a discussão vai além do comportamento dos envolvidos e levanta questionamentos sobre a exposição de menores nas redes sociais, bem como sobre a responsabilidade dos adultos em situações semelhantes.

As denúncias agora serão avaliadas pelo Conselho Tutelar e pela Polícia Civil, que decidirão se haverá ou não a instauração de procedimento para apurar o caso.

Após a repercussão negativa, Zé Felipe se manifestou por meio dos Stories do Instagram. Inicialmente, afirmou que a brincadeira fazia parte do ambiente em que foi criado e ressaltou que isso nunca influenciou a forma como trata as mulheres.

"Ontem coloquei aqui um vídeo do José fazendo uma brincadeira que, da forma que fui criado e onde fui criado, sempre teve. Isso não moldou nada a relação que tenho com as mulheres da minha vida", afirmou.

Na sequência, o cantor disse que refletiu sobre parte das críticas recebidas e admitiu ter mudado de opinião em relação a alguns pontos levantados pelos internautas.

"Recebi muitos comentários de gente falando um ponto de vista que concordei. Não sabia. A gente não sabe de tudo e está aqui para aprender e melhorar. Houve outros pontos de vista com que não concordei e achei um 'mimimi' do c*ralho. Mas quando a gente é pessoa pública, deve satisfação, sim, para as pessoas. Tudo é aprendizado",Zé Felipe

Cantor afirmou que não quis causar constrangimento

Ao concluir o pronunciamento, Zé Felipe pediu desculpas às pessoas que se sentiram ofendidas pela publicação. Segundo ele, o objetivo era apenas compartilhar um momento da rotina com o filho, sem a intenção de causar desconforto ou transmitir uma mensagem inadequada.

"Para quem se sentiu incomodado, quem não foi criado do jeito que fui, quero pedir desculpas. De verdade. A intenção era só mostrar o dia a dia, não foi para gerar constrangimento ou passar nada ruim para ninguém. Para os que eu não concordo, também me desculpem", concluiu.