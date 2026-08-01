Neymar se desculpa por look em casamento de Gabriel Medina:

Por R7

Publicada em 01/08/2026 às 10h21

Neymar Jr. foi um dos padrinhos no casamento de Gabriel Medina e Isabella Arantes na noite desta quinta-feira (31), na praia de Paúba, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Ao lado da mulher, Bruna Biancardi, o jogador de futebol apareceu com um look todo preto, com direito à boina, bem diferente dos outros convidados.

Em seu Instagram, Neymar se desculpou por ter errado o dress code na cerimônia ao perceber que a maioria das pessoas estava em tons mais claros.

“Cheguei no casamento e só eu de preto! Percebi que algo tinha errado. Após a cerimônia, fui perguntar ao meu grande amigo/dupla Gabriel: ‘Por que só eu tô de preto? Tem paleta de cores?’ Resposta dele: ‘Puuutz, esqueci de enviar’. Jeito Gabriel, né? Sou capaz de fazer igual”, contou Neymar.

Amigo de longa data de Medina, o jogador ainda aproveitou para fazer uma declaração carinhosa.

“Nossa amizade é assim mesmo... não importa o quanto tempo ficamos sem nos ver, porque, quando estamos juntos, parece que nunca ficamos um dia sem nos ver!! Te amo, irmão, muita felicidade para você”, completou.

Durante os votos no casamento, Medina anunciou que Isabella está esperando o primeiro filho do casal. Os dois estão juntos desde meados de 2025.

Em julho deste ano, Medina pediu Isabella em casamento durante uma viagem a Lisboa, em Portugal.

O casal optou por uma cerimônia discreta, reunindo familiares e amigos próximos. Na véspera da celebração, Isabella foi surpreendida por amigas e familiares com uma despedida de solteira.