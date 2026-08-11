Fernando da BlueRay critica infraestrutura defasada e cobra mais força de Rondônia em Brasília

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/08/2026 às 08h44

O empresário Fernando Vilas da BlueRay (PSD), candidato a deputado federal por Rondônia, fez uma avaliação crítica da infraestrutura do Estado e afirmou que problemas enfrentados atualmente pela população são reflexo de décadas sem avanços estruturais compatíveis com o crescimento de Rondônia.

Durante entrevista, Fernando citou como exemplos a BR-364, o Hospital João Paulo II e a Usina Hidrelétrica de Samuel, obras que remontam aos anos 1980 e que, segundo ele, continuam desempenhando funções centrais para o funcionamento do Estado.

“Rondônia vive ainda da infraestrutura da década de 80”, afirmou.

Para Fernando, a BR-364 é um dos principais exemplos desse atraso. A rodovia permanece como o principal eixo terrestre de ligação entre o Norte e o Sul de Rondônia e concentra grande parte da circulação de pessoas, mercadorias e da produção estadual.

Na área da saúde, ele mencionou o Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II como outro símbolo da necessidade de modernização da estrutura pública. No setor energético, Fernando também citou a Hidrelétrica de Samuel e relacionou o custo da energia enfrentado pelos consumidores à necessidade de ampliar e modernizar a infraestrutura disponível no Estado.

Segundo o empresário, o cenário demonstra que Rondônia cresceu economicamente e em população, mas não recebeu, na mesma proporção, novas estruturas capazes de acompanhar esse desenvolvimento.

“A gente está vendo hoje a infraestrutura da década de 80 desatualizada, que nós estamos utilizando até hoje”, declarou.

Fernando também relacionou esse quadro à capacidade de representação política de Rondônia no Congresso Nacional. Para ele, deputados e senadores precisam transformar as demandas do Estado em ações concretas junto ao governo federal e aos órgãos responsáveis pelos grandes investimentos públicos.

Na avaliação do candidato do PSD, fortalecer a presença de Rondônia nas decisões tomadas em Brasília é uma das questões que precisam estar no centro do debate sobre o futuro do Estado.

“Para a gente resolver o problema de Rondônia, tem que ter representatividade lá em Brasília”, afirmou.

Fernando defende que a discussão sobre desenvolvimento passe pela atualização da infraestrutura estadual, envolvendo transporte, saúde, energia e condições para o crescimento econômico. Para ele, Rondônia precisa transformar seu potencial produtivo em investimentos estruturantes que acompanhem as necessidades da população e preparem o Estado para as próximas décadas.