Cadastro para exames gratuitos da Carreta do Amor será encerrado nesta sexta-feira (14)

Por Assessoria

Publicada em 14/08/2026 às 08h24

As inscrições para os atendimentos da Carreta do Amor serão encerradas nesta sexta-feira (14). O cadastro poderá ser feito das 7h30 até as 17h30, no Centro Especializado de Saúde da Mulher, localizado na Rua Sebastião Cabral de Souza, nº 2662, Setor 04.

A ação será realizada no mês de outubro, por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Jaru e o Hospital do Amor, e oferecerá gratuitamente exames de mamografia, preventivo do câncer do colo do útero, além de avaliação e orientações para a prevenção dos cânceres de pele e de boca.

Para se inscrever, é necessário apresentar documento de identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de endereço, além de levar cópias de todos os documentos, reunidas em uma folha.

Pessoas que precisam realizar mais de um procedimento deverão levar uma folha com as cópias dos documentos para cada solicitação de exame. A data e o horário dos exames serão informados posteriormente pela equipe responsável pelo agendamento.