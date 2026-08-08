Cacoal Mais Saúde amplia consultas especializadas e reduz filas de espera

Por ASSESSORIA

Publicada em 08/08/2026 às 08h50

A Prefeitura de Cacoal avança na execução do programa Cacoal Mais Saúde, criado para ampliar a oferta de consultas e exames especializados e reduzir as filas de espera no município.

O programa já realizou mais de 1.300 consultas em ortopedia e 150 atendimentos em cirurgia geral. A administração municipal também prepara o início das consultas em oftalmologia e cardiologia.

+14 mil Atendimentos previstos

11 Especialidades médicas

20 Médicos especialistas

+R$ 6 mi Investidos no programa

O Cacoal Mais Saúde contempla 11 especialidades médicas e prevê mais de 14 mil atendimentos. Uma equipe formada por 20 médicos especialistas participa das ações.

A Prefeitura investe mais de R$ 6 milhões no programa. Os recursos garantem consultas, exames e acompanhamento especializado para pacientes que aguardavam atendimento na rede pública.

A iniciativa busca oferecer atendimento mais rápido, humanizado e adequado às necessidades da população. O município também pretende ampliar o acesso aos especialistas e reduzir o tempo de espera dos pacientes.

Continuidade dos atendimentos

A Prefeitura continuará com os atendimentos previstos no cronograma do programa e com a convocação dos pacientes que já estão cadastrados na rede municipal de saúde.