Assembleia Unificada delibera greve dos profissionais da educação da rede municipal de Porto Velho

Por Camila Pinheiro

Publicada em 06/08/2026 às 13h44

Na manhã desta quinta-feira (6), o auditório da sede administrativa do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) sediou a Assembleia Geral Unificada dos profissionais da educação da rede municipal de Porto Velho. A atividade reuniu representantes do Sindicato dos Professores e Professoras do Estado de Rondônia (SINPROF), do Sindicato dos Servidores Municipais de Porto Velho (SINDEPROF) e do SINTERO.

Durante a assembleia, foi realizada a leitura e apreciação das pautas deliberadas no encontro anterior, que contemplam reivindicações relacionadas à valorização dos profissionais da educação, entre elas:

Pagamento do piso salarial na carreira do magistério até o mês de agosto;

Definição de cronograma para pagamento dos retroativos do piso referentes aos períodos de janeiro a setembro de 2026, janeiro a outubro de 2024, janeiro a dezembro de 2023 (9,16%) e janeiro a dezembro de 2020 (12,95%);

Concessão de reajuste aos técnicos administrativos no mesmo percentual aplicado ao piso do magistério;

Ampliação da gratificação de docência de 11% para 20%;

Reajuste do auxílio-alimentação de R$ 500,00 para R$ 1.300,00;

Pagamento imediato dos resíduos de horas extras e encerramento da geração desses resíduos para os profissionais da educação.

Após a apresentação e discussão das pautas, a categoria deliberou, em votação, pela deflagração da greve.

A presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, esclareceu os procedimentos legais necessários para a realização do movimento paredista, destacando o cumprimento das exigências previstas na legislação. Na sequência, a assessoria jurídica do movimento orientou os presentes sobre os trâmites que antecedem o início da paralisação.

Conforme a deliberação da Assembleia Geral Unificada, a greve está prevista para iniciar na próxima quarta-feira, 12 de agosto, respeitando o prazo legal de 72 horas após a publicação do edital de convocação. Nesse período, a Prefeitura de Porto Velho será oficialmente notificada.

A mobilização reforça a defesa da valorização dos profissionais da educação e da garantia de direitos da categoria, reafirmando o compromisso das entidades sindicais com uma educação pública de qualidade.